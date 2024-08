Nel corso della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024 è stato coinvolto anche Tom Cruise, che si è esibito in un’acrobazia lasciando tutti con il fiato sospeso.

Tom Cruise alle Olimpiadi 2024

Ieri sera, dopo due settimane fatte di sport e celebrazioni per gli atleti italiani, le Olimpiadi di Parigi 2024 sono giunte a una conclusione. La cerimonia di chiusura ha visto tanti artisti da tutto il mondo esibirsi ballando o cantando per poi darsi appuntamento tra quattro anni a Los Angeles.

Tra loro è apparso anche Tom Cruise che ha dato il meglio di sé attraverso un’acrobazia che ha lasciato i presenti a bocca aperta. Come possiamo vedere dal video qui sotto infatti notiamo che si è calato dallo Strade de France come se fosse in uno dei suoi film appartenenti alla saga di Mission Impossible.

L’attore americano infatti ha replicato una famosissima scena che lo ha visto protagonista nel primo film della serie cinematografica. Dopo aver stretto la mano ai suoi fan e all’atleta Simone Biles, infatti, Tom è salito a bordo di una moto dopo aver afferrato la bandiera delle Olimpiadi 2024.

Si tratta di una scena che ha entusiasmato gli spettatori di tutto il mondo. Tra i commenti infatti possiamo leggere chi scrive: “Un grande! Ha la missione di portare la bandiera a Los Angeles“. In molti fanno ironia per quanto riguarda il personaggio dei film e infatti c’è chi commenta con “questo messaggio si autodistruggerà tra cinque minuti“.

Insomma, un vero e proprio evento che chiude in bellezza questa edizione delle Olimpiadi di Parigi. Del resto gli Stati Uniti possono ritenersi soddisfatti del risultato che i loro atleti hanno portato a casa grazie all’elevato numero di medaglie vinte. Vedremo come se la caveranno tra ben quattro anni a Los Angeles, in California.