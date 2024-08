Bel gesto quello di Sergio Mattarella. Il Presidente della Repubblica incontrerà non solo gli atleti che hanno conquistato la medaglia alle Olimpiadi di Parigi 2024, ma ha richiesto anche la presenza di coloro che per un soffio non sono riusciti a raggiungere il podio. Azione questa che ha raccolto numerosi consensi.

Mattarella invita anche gli atleti arrivati quarti alle Olimpiadi

Si sono concluse ufficialmente ieri le Olimpiadi di Parigi 2024, che hanno visto l‘Italia chiudere al nono posto con 40 medaglie. Un bottino che ha riconfermato la rassegna di Tokyo (con una medaglia d’oro in più rispetto a quell’edizione). I nostri campioni hanno potuto godere del tifo di un tifoso d’eccezione: il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella! Ora è tempo di bilanci e ripartire in vista di Los Angeles nel 2028.

Nel mentre intanto è decisa la data in cui l’Italia dopo le Olimpiadi sarà ricevuta dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella per la cerimonia della consegna del tricolore. Un riconoscimento per i numerosi risultati ottenuti. Quando si terrà l’incontro? Precisamente il 23 settembre alle ore 11:00. Ma ci sarà una novità molto importante.

LEGGI ANCHE: Dal carcere alla vittoria dell’oro alle Olimpiadi, l’incredibile storia dell’atleta Brittney Griner

Secondo quanto si apprende dal sito Ansa, infatti, il Presidente Sergio Mattarella stavolta non ha voluto abbracciare solo gli atleti che hanno conquistato la medaglia (a prescindere dal valore) alle Olimpiadi. No, in questa occasione saranno presenti anche coloro che hanno ottenuto il quarto posto.

Si è trattato di un’edizione delle Olimpiadi in cui l’Italia ha conquistato un numero record di piazzamenti ai piedi del podio, più di qualsiasi altra Nazione. Si parla di ben 25 medaglie sfuggite per pochissimo. Così la più alta carica dello Stato, Sergio Mattarella ha deciso di dare la meritata riconoscenza anche a coloro che sono andati vicinissimi al traguardo, ma hanno dato comunque messaggi positivi e contribuito da dare forza e completezza al movimento italiano.

Un bel modo per chiudere al meglio queste Olimpiadi. Il Presidente Sergio Mattarella ha avuto davvero un’idea che ha raccolto i consensi di tutti!