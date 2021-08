1 Tommaso Eletti volta pagina?

Uno dei protagonisti assoluti dell’ultima edizione di Temptation Island è stato certamente Tommaso Eletti. Come sappiamo l’ex volto del reality ha partecipato al programma di Canale 5 con la sua ex fidanzata Valentina Nulli Augusti, con la quale ha 19 anni di differenza. All’interno del villaggio però a un tratto Tommaso si è avvicinato alla single Giulia, fino a quando tra i due non è scoppiata la passione. Eletti ha infatti baciato la tentatrice e a quel punto Valentina non ha potuto fare altro che richiedere il falò di confronto anticipato, mettendo un punto alla sua relazione. Ciò nonostante era sembrato che Tommaso fosse pronto a fare di tutto per riconquistare la sua donna.

Dopo la fine di Temptation Island infatti Eletti ha ammesso di aver capito di essere ancora innamorato della Nulli Augusti e ha fatto intendere di volerci riprovare. Dal suo canto però Valentina sembrerebbe aver voltato pagina, e non è stata intenzionata a concedere al suo ex fidanzato una seconda occasione. Adesso però sembrerebbe che le cose siano nuovamente cambiate e che nella vita dell’ex volto di Temptation Island sia entrata una nuova donna.

Pare infatti, secondo i più maliziosi del web, che Tommaso Eletti abbia un nuovo amore dopo Valentina Nulli Augusti. A destare sospetto è stata una foto condivisa sul suo profilo Instagram, che lo vede al fianco di una nuova ragazza, alla quale ha fatto anche una piccola dedica.

Attualmente però non è chiaro se davvero Tommaso abbia iniziato una nuova relazione o se la ragazza in foto sia solo un’amica. Nel mentre nelle ultime settimane Eletti è anche finito al centro del gossip. Sul web infatti ha iniziato a girare una notizia sul suo conto, che sta facendo discutere i social. Rivediamo di cosa si tratta.