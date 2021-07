1 Parla Tommaso Eletti

In queste ore a finire nuovamente al centro dell’attenzione mediatica è stato Tommaso Eletti. Come sappiamo l’ex volto di Temptation Island ha partecipato all’ultima edizione del reality show di Canale 5 insieme alla sua ormai ex fidanzata Valentina Nulli Augusti, con la quale aveva una storia da poco più di un anno e mezzo. Proprio all’interno del villaggio però Tommaso, dopo essersi infuriato per alcuni innocenti video della sua compagna, si è avvicinato alla single Giulia. Tra i due a un tratto è scoppiata la passione, e dopo aver visto ripetuti baci, Valentina ha deciso di chiedere il falò di confronto anticipato. A quel punto la Nulli Augusti ha deciso di mettere un punto alla sua relazione e ha così lasciato il programma da sola. Nel mentre però Eletti ha capito di amare ancora la sua donna e così ha deciso di riconquistarla.

Attualmente però Tommaso e Valentina non sono ancora tornati insieme e proprio quest’ultima ha ammesso di non essere disposto a perdonare il suo ex fidanzato, essendo rimasta delusa da lui. Ciò nonostante adesso Eletti nel corso di un’intervista per il magazine di Uomini e Donne è tornato sulla questione e ha fatto una rivelazione inedita. L’ex volto di Temptation Island ha ammesso che farà di tutto per riconquistare la Nulli Augusti e ha assicurato che al più presto saranno più innamorati che mai.

Ma non solo. Tommaso Eletti ha anche raccontato di essersi amaramente pentito di essersi avvicinato alla single Giulia e di averla baciata. In più se potesse tornare indietro svela che chiederebbe lui un falò di confronto anticipato, dopo aver visto i video di Valentina, per poter lasciare il programma insieme a lei.

Cosa accadrà dunque? Eletti riuscirà davvero a riconquistare la Nulli Augusti e soprattutto lei deciderà di dare una seconda chance al suo ex compagno? In attesa di scoprire cosa potrebbe succedere, rivediamo cosa è accaduto soltanto qualche giorno fa, quando Tommaso e Valentina sono finiti al centro di una polemica a causa di una segnalazione, che tuttavia è risultata essere finta.