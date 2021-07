Tommaso Eletti rivela se è finita davvero con Valentina Nulli Augusti

1 Le parole di Tommaso Eletti

Negli ultimi giorni a finire al centro dell’attenzione mediatica sono stati Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti, che come sappiamo hanno partecipato all’ultima edizione di Temptation Island. Proprio nel corso della seconda puntata del reality, andata in onda su Canale 5 alcuni giorni fa, i due hanno lasciato il programma separati, dopo un falò di confronto che ha fatto a lungo discutere. Inaspettatamente infatti Tommaso ha baciato la tentatrice Giulia, scatenando la reazione della sua fidanzata, che a quel punto ha deciso di porre fine alla sua relazione. Ciò nonostante in molti sembrerebbero essere convinti che la storia tra Eletti e la Nulli Augusti non sia davvero giunta al termine, e che i due dopo aver lasciato Temptation abbiano avuto modo di chiarirsi.

Adesso a parlare per la prima volta, nel corso di un’intervista per il magazine di Uomini e Donne, è lo stesso Tommaso, che svela se è davvero finita con Valentina. Come afferma lui, pare che al momento un’amicizia con la sua ex fidanzata non sembrerebbe essere possibile, essendoci stato tanto amore tra loro. Eletti ha anche ammesso di aver fatto tesoro dell’esperienza a Temptation Island, e di aver capito di dover vivere la sua vita senza bruciare le tappe.

Ma non solo. Tommaso Eletti ha anche parlato del rapporto con la tentatrice Giulia, ammettendo come nella single non veda nulla di Valentina e di aver sbagliato a baciarla. Tuttavia dichiara anche di essersi sentito a sua volta tradito dalla Nulli Augusti, per via dei suoi comportamenti, a sua detta inammissibili.

Pare dunque che a oggi non ci sia stato alcun riavvicinamento tra Tommaso e Valentina. Ma cosa accadrà in futuro? Tra i due ci sarà un ritorno di fiamma o la loro relazione sarà davvero giunta al termine? In attesa di scoprirlo, rivediamo le prime dichiarazioni della Nulli Augusti dopo il falò di confronto con Eletti.