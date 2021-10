1 Tommaso Eletti a Uomini e Donne?

Solo una settimana fa Tommaso Eletti è stato eliminato dal Grande Fratello Vip 6 e dopo pochi giorni di avventura all’interno del reality è tornato alla sua vita di sempre. Per l’ex volto di Temptation Island tuttavia in futuro potrebbero arrivare numerose proposte lavorative, e solo qualche settimana fa si era parlato di un suo imminente arrivo a Uomini e Donne. Secondo le indiscrezioni infatti Tommaso avrebbe dovuto partecipare al dating show di Maria De Filippi in qualità di tronista, tuttavia i pettegolezzi sono rimasti tali. Adesso però Eletti, nel corso di un’intervista per SuperGuidaTv, svela che parteciperebbe a Uomini e Donne, nonostante non abbia mai ricevuto nessuna offerta, solo a una condizione. Queste le sue dichiarazioni:

“Non mi è stato mai proposto. Sinceramente non lo se mi piacerebbe partecipare a “Uomini e Donne”. Sarei più propenso a partecipare all’”Isola dei Famosi”. Ci andrei subito visto che sono uno sportivo e che ama l’avventura. Sarebbe per me una vera prova. Non ho bisogno di andare in un programma per trovarmi una ragazza. Se mi dovessero chiamare per andare a “Uomini e Donne” ci andrei solo se mi pagassero bene”.

Parlando della sua eliminazione al Grande Fratello Vip 6 invece Tommaso Eletti aggiunge:

“Mi aspettavo di essere eliminato perché fuori c’è molta gente che è invidiosa e che mi odia. Molti sono rimasti fermi all’esperienza di “Temptation Island”. Con Francesca sapevo che sarei uscito sicuro mentre con Davide forse ero sicuro di potermi salvare. C’era qualcosa però che mi diceva che sarebbe toccato a me. I tanti haters che ho mi hanno buttato fuori”.

Ma non è finita qui. Tommaso Eletti infatti parla anche della sua esperienza a Temptation Island e del suo rapporto con Soleil Sorge, sulla quale qualche giorno fa aveva fatto degli apprezzamenti. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni.