1 Amici 21: torna Tommaso Stanzani?

Giungono importanti novità per quello che potrebbe essere il futuro di Tommaso Stanzani, uno degli eliminati di Amici 20. La sua uscita ha destato non poco clamore tra il pubblico e in tanti si sono chiesti cosa ne sarà ora della sua carriera. Ebbene il giovane ballerino, che ha compiuto 19 anni il 21 marzo, ha ricevuto una grossa sorpresa la scorsa settimana, durante la puntata di Verissimo.

Tommaso Stanzani ha guadagnato una borsa di studio della durata di un anno. Il ragazzo è stato invitato dal coreografo Michele Merola e si unirà ai suoi corsi, dove avrà modo di perfezionare lo stile grazie all’aiuto di insegnanti di compagnie di fama internazionale. Questo potrebbe anche aprirgli le porte per un grande futuro lavorativo. Ma non è finita qui.

Stando a quanto riportato dal settimanale Vero sembrerebbe che Maria De Filippi sia intenzionata a riportare Tommaso Stanzani ad Amici 21 con un ruolo inedito. Ovviamente, se così fosse, non rivedremo il ballerino tra i banchi di scuola ma tra i professionisti. Ecco quanto si apprende dalla rivista, come riportato da Biccy: “Niente paura, le sue fan possono stare tranquille. Per lui sarebbe già pronto un posto nel cast della prossima edizione dello show di Maria de Filippi”.

L’indiscrezione al momento non sappiamo se troverà conferme, ma non ci stupirebbe dato che Maria De Filippi ogni anno decide di aggiungere al cast dei ballerini nuovi elementi e Tommaso Stanzani potrebbe essere tra questi. Il ballerino qualche giorno fa in un’intervista ha rivelato chi secondo lui dovrebbe vincere Amici e non solo…