Tommaso Stanzani corteggiato dal GF Vip: “Ero stato contattato per un colloquio”

1 Tommaso Stanzani al GF Vip?

Tanti i nomi che sono sbucati per la prossima edizione del GF Vip, ma spesso poi sono stati subito smentiti. Al momento l’unico ufficiale è Giovanni Ciacci che cercherà di portare un messaggio importante all’interno del reality. Tra i tanti nomi che erano sbucati c’era anche quello di Tommaso Stanzani, fidanzato del vincitore della quinta edizione Tommaso Zorzi.

Solo chiacchiere o c’era qualcosa di vero? In realtà il corteggiamento da parte della redazione del reality c’è stato. E lo stesso ballerino si è reso disponibile ad un colloquio, anche perché incuriosito. Sicuramente il Grande Fratello avrebbe voluto puntare molto sulla sua relazione, ma su questo Tommaso è sempre un po’ restio. Lui e il fidanzato sono famosi e molto esposti e quindi preferiscono tenere tante cose per loro.

Come detto, l’incontro tra Stanzani e la redazione del GF c’è stato, ma poi è finito con un nulla di fatto. Ed è stato proprio Tommaso Stanzani a raccontarlo in un’intervista a Superguida TV. Ha infatti rivelato: “In realtà ero stato contattato per un colloquio. Non mi precludo mai niente e ho deciso di andare a parlare. Poi però a quella chiacchierata non è seguito più nulla da entrambe le parti. Sono stato abbastanza chiaro fin da subito. Ho subito fatto presente di non sapere se fossi stato in grado di fare un reality. So benissimo che Amici era un contesto totalmente diverso e in quello mi ci vedevo. In altri contesti non mi sentirei a mio agio e avrei anche timore che il privato venisse spiattellato al pubblico. La mia relazione con Tommaso è pubblica ma non condivido più di tanto della mia relazione. Preferisco la riservatezza.”

Insomma, Stanzani non si sente molto adatto a reality del genere in cui si è ripresi h24 e si creano dinamiche di un certo tipo. Tiene troppo alla sua privacy e anche alla sua relazione con Zorzi, della quale ha parlato sempre nella stessa intervista.

E così al momento lui ha altri progetti dal punto di vista lavorativo e li ha raccontati…