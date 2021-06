1 La replica di Stanzani

Il ballerino Tommaso Stanzani dopo Amici e la borsa di studio vinta (oltre al conseguimento del diploma), si sta togliendo grandi soddisfazioni. Scelto per far parte del corpo di ballo di Battiti Live, ieri il danzatore ha preso parte a una nuova puntata della trasmissione musicale, che vedremo in onda su Italia 1 nelle prossime settimane. Nel backstage, mentre si trovava in compagnia di Tommaso Zorzi, con cui è uscito da poco allo scoperto dopo tante indiscrezioni, è stato attaccato da uno dei presenti con offese omofobe.

Tutto è cominciato da un video caricato da Zorzi su Instagram, in cui mostra Stanzani ballare nel dietro le quinte. In sottofondo, nonostante il caos, si sente qualcuno insultare pesantemente il ballerino. Inizialmente né l’influencer né il danzatore si sono accorti: «Me lo state segnalando tutti, nella storia dove balla il mio Tommy. Il problema è suo, e poi gliene restano mille», ha raccontato Tommaso Zorzi.

Intercettato da SuperGuida TV, Tommaso Stanzani ha avuto modo di dire la sua. Per prima cosa ha risposto in modo deciso ai pettegolezzi che lo riguardano e lo vedono vicino all’influencer meneghino. Con molta serenità questa la presa di posizione del ballerino: «Vivo la vita pensando a ciò che mi può far stare bene e ingenuamente non penso mai ai risvolti. Non mi soffermo troppo a pensare. Pur amando la riservatezza non mi dà fastidio che si siano accesi i riflettori del gossip. Sto vivendo un bel momento e le critiche e il resto mi scivolano addosso».

Il danzatore nelle scorse ore è stato vittima, come dicevamo, di un insulto omofobo da parte di un persona lì presente all’evento. Ecco come ha deciso di ribattere Tommaso Stanzani:

«Quel video è fantastico perché è la dimostrazione che mentre mi veniva rivolto quel commento io continuavo a ballare, a ridere e a fregarmene. La miglior cosa quando si ha a che fare con persone ignoranti è vestirsi del sorriso migliore e far vedere che si sta bene. Sono loro che devono stare male. Io non mi permetto di insultare persone che non conosco e questo a prescindere dall’orientamento sessuale».

Ancora una volta Tommaso Stanzani ha deciso di essere superiore e rispondere alle offese omofobe in modo elegante, ma al contempo deciso. Spazio poi anche ai progetti post Amici…