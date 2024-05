Tommaso Stanzani torna a parlare della rottura con Zorzi: “L’ho lasciato io e ho fatto bene”

Spettacolo

Andrea Sanna | 11 Maggio 2024

In puntata a Verissimo Tommaso Stanzani è tornato a parlare della fine della storia d’amore con Tommaso Zorzi e il perché della loro rottura: “Sono stato io a prendere questa decisione, pur non volendo. Però adesso ragionandoci ho fatto bene”.

Tommaso Stanzani sulla rottura con Zorzi

Nel lungo pomeriggio di Verissimo oltre all’amore di Teresa Langella e Andrea Dal Corso (che hanno annunciato la data delle nozze), ospite in studio anche Tommaso Stanzani. L’ex allievo della scuola di Amici 23 ha fatto tanta strada, diventando ballerino fisso di Viva Rai 2, ma anche cantante e ha persino scritto un libro!

Oggi però a Verissimo tra i tanti temi affrontati con Silvia Toffanin, Tommaso Stanzani ha anche parlato d’amore. Dopo il talent show di Maria De Filippi, il ballerino ha vissuto una storia d’amore con Tommaso Zorzi. Una relazione che però non è proseguita nel tempo. Nel corso della puntata, il danzatore è tornato su questo argomento:

“Si è preso le colpe? Ah sì? Lo scopro oggi”, ha detto ridacchiando. “Io penso che la colpa sia divisa. Mi trovo d’accordo con lui, che non sia stata tutta colpa sua però. È finita, ma non volevo. Io ero innamorato. Sono stato io a prendere questa decisione, pur non volendo. Però adesso ragionandoci ho fatto bene. A due anni di distanza, lui è molto intelligente, educato, talentuoso e simpatico, ma non fa per me. Ha un modo diverso di amare rispetto a me. Abbiamo un modo diverso di vedere le cose”.

Intanto Tommaso Stanzani ha fatto sapere anche di aver ritrovato l’amore: “Ora c’è qualcuno e sto bene. È una persona dolce e ha saputo raccogliermi in tanti piccoli pezzi, ancor prima che mi accorgessi di essere distrutto. Mi ha capito al 100%, pur non volendo che mi capisse. Lui è una persona speciale”. Oggi dunque il ballerino è felice e sereno.