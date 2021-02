1 Giulia Salemi è in lacrime e Tommaso Zorzi l’abbraccia

La fine della puntata in onda ieri sera del Grande Fratello Vip pare abbia segnato la pace tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi. Ma cosa è successo? Lui è diventato terzo finalista, mentre lei è andata al televoto insieme a Stefania Orlando. L’influencer italo-persiana, convinta della sua eliminazione, ha detto di essere rimasta molto delusa dalla nomination di molti coinquilini. Stiamo parlando di Rosalinda, Stefania stessa, Samantha, Zenga e Zelletta. Ci è rimasta tanto male che è scoppiata in una crisi di pianto.

Come possiamo vedere anche nei video qui sotto, nel mentre, ha spiegato che il voto di Rosalinda le ha fatto più male perché non se lo aspettava. Dal resto del gruppo, invece, sì perché ha ammesso di essersi isolata piano piano. A questo punto, però, Stefania ha detto di essere molto dispiaciuta e ha tentato di porre le sue scuse nel miglior modo possibile: “Non sapevo che tutti ti avrebbero nominato. Mi dispiace. Non ti voglio vedere così, mi si stringe il cuore“.

Mentre Giulia Salemi stava piangendo, nella stanza ha fatto la sua comparsa anche Tommaso Zorzi. In molti hanno tentato di confortarla, ma forse ciò che le ha fatto davvero bene è stato il discorso e il conseguente abbraccio dell’amico. Lei gli ha detto che gli vuole molto bene, mentre lui ha spiegato perché non l’ha nominata e non vuole più litigare con lei:

Oggi è finita. Anch’io ti voglio bene, oggi ci abbiamo messo una pietra sopra. Tu sei la mia amica fidanzata, io sono il tuo amico single. Pensa alle fortune, non pensare sempre alle sfighe. Io non ti ho nominata. Non ho mai avuto niente contro di te. Abbiamo avuto i nostri screzi, non ho intenzione di continuare a fare una guerra stupida. Non ci porta da nessuna parte. Non ti voglio vedere così, ci rimango male se sei così. Ho un cuore, piccolo ma c’è.

Sembra, quindi, che finalmente abbiano fatto pace Giulia Salemi e Tommaso Zorzi. Sicuramente una volta usciti dalla casa de GF, senza tutte queste pressioni, la loro amicizia continuerà più forte di prima. Continuate a seguirci per altre news.