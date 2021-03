1 L’indiscrezione su Tommaso Zorzi ad Amici

Nella Casa del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi ha fatto discutere, ma anche tanto divertire. L’influencer ha dato prova di essere uno showman a tutti gli effetti, in grado di intrattenere il pubblico e non solo. Ha fatto sorridere con le sue imitazioni, ma anche mostrando grandi conoscenze in ambito culturale. Questo ha così spinto in tanti a mettere gli occhi su di lui e offrirgli vari contratti e proposte lavorative. Tra queste potrebbe esserci quella di Amici.

Stando a quanto riportato da Il Messaggero, sembrerebbe che Maria De Filippi, per cui lui prova una profonda ammirazione, stia puntando forte su di lui, con l’intenzione di affidargli il ruolo speciale di giudice nel longevo talent show di Canale 5. Ecco la notizia emersa dal sito d’informazione: “Tommaso Zorzi sarà un nuovo giudice di Amici di Maria? Il vincitore del Grande Fratello Vip potrebbe essere stato arruolato dalla De Filippi”.

Si tratta di un rumor, ad oggi, ma non ci stupirebbe se dovesse concretizzarsi, dato che durante l’avventura di Tommaso Zorzi al GF Vip, Maria De Filippi gli fece una sorpresa, esprimendosi in questi termini:

“Secondo me lui all’inizio recitava il ruolo di quello volutamente arrogante e sprezzante. Poi seguendo il Grande Fratello ho iniziato a guardare altri aspetti. Spesso quando ti collegavi o parlavano gli altri, io vedevo i suoi occhi andare a destra e a sinistra, e mi sembrava a volte persino impaurito e ho iniziato a guardarlo in maniera diversa”.

Ha detto Maria De Filippi nel corso del suo intervento e confronto al Grande Fratello Vip con Tommaso Zorzi. Che la conduttrice nutra grande stima verso l’influencer dunque è appurato, ma questa succosa indiscrezione troverà delle conferme? Al momento non abbiamo alcun tipo di certezza a tal proposito, ma semmai dovesse concretizzarsi vi faremo sapere.

Nel mentre, di recente, sul web alcuni fan di Tommaso Zorzi hanno lanciato un appello importante, affinché gli venga affidato un importante programma televisivo. Rivediamo la notizia…