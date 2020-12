1 Al GF Vip Andrea Zenga e Tommaso Zorzi si baciano. Su Twitter Alessia Marcuzzi commenta divertita (VIDEO)

Tommaso Zorzi show al GF Vip. Il bacio sotto al vischio sta regalando grandi gioie ai telespettatori da casa, che si divertono nel vedere come se la cavano i vipponi. Ad ogni squillo di sirena i concorrenti (una coppia) deve correre nel punto prestabilito e scambiarsi un bacio per 10 secondi. Saranno poi loro a decidere se sarà o meno appassionato.

Tra i protagonisti assoluti di questo momento Tommaso Zorzi, che non si è di certo tirato indietro. L’influencer ha dato un bacio molto tenero ad Andrea Zenga che, per l’occasione, l’ha preso addirittura in braccio, creando un’atmosfera davvero romantica. E Zorzi è parso decisamente soddisfatto!

#GFVIP

Il mio nuovo video preferito.

Non so se invidiare Andrea o Tommaso. pic.twitter.com/XdsW2GoNqi — ✨Valentina✨ (@Valentina_M_B) December 26, 2020

Come dicevamo il gioco ha incuriosito non poco i fan del programma e tra essi anche Alessia Marcuzzi. La presentatrice de Le Iene non manca occasione di commentare con grande trasporto ciò che succede tra le quattro mura della Casa più spiata d’Italia. Non è la prima volta che la Marcuzzi manifesta ammirazione e stima per Tommaso Zorzi e anche stavolta ha deciso di dire la sua:

“Wow che bacio super…. mi è partita la Zorzenga ship” ha commentato entusiasta la conduttrice, ricevendo numerosi consensi da parte dei fan, per poi ribadire la sua simpatia per Tommaso Zorzi e la sorella Gaia: “Gaia? Mi sta simpatica quanto il fratello… forse pure di più!”

Ma come dicevamo Tommaso Zorzi ci ha deliziati di numerosi baci nella Casa del Grande Fratello Vip e dei vari (oltre a quello con Andrea Zenga) non possiamo non menzionare quello con Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli…