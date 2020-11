1 Durante il pranzo Tommaso Zorzi attacca Patrizia De Blanck, che sbotta duramente contro l’influencer: ‘Non darmi lezioni’. (VIDEO)

Pranzo domenicale indigesto per i concorrenti del Grande Fratello Vip a causa di una forte discussione tra Tommaso Zorzi e Patrizia De Blanck. L’influencer, che spesso e volentieri è stato attaccato gratuitamente dalla Contessa, oggi si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, con quest’ultima che è parsa furiosa contro di lui, chiedendogli gentilmente di non darle lezioni di vita.

Come dicevamo l’episodio si è verificato a tavola. Tommaso Zorzi ha redarguito Patrizia per aver mangiato anzitempo e non aver aspettato gli altri coinquilini. Tutto perché i ragazzi erano impegnati in un’attività proposta dal programma. Quel che è bastato per scatenare una lite al veleno tra i due, con il meneghino che ha deciso di rinfacciare tutto alla De Blanck, che nel frattempo si è momentaneamente allontanata molto offesa.

la contessa che dopo aver mangiato praticamente tutto senza aspettare, dopo che tommaso gli ha detto che poteva aspettare, decide di fare lo sciopero della fame.

TOMMASO ZORZI COMMENTA DIVINAMENTE L’ACCADUTO: #GFVIP pic.twitter.com/ms9O9tvnVa — arieteascendenteesaurita (@carocaroocaroo) November 15, 2020

Così Tommaso Zorzi si è sfogato con i suoi compagni: “Tesoro io mi sono beccato ‘sparati’, ‘la voce del fr***o’, me ne ha dette di ogni. E allora!” A dar manforte alla versione di Tommaso è Maria Teresa Ruta, che ha confermato come la Contessa sia parsa dura con tutti fin dal primo giorno. Zorzi ha poi proseguito: “Vaf*****li a go go, st***zi come se piovessero, dicendolo anche a me. Nessuno le ha mai detto nulla. Se una volta te lo dico…”

Tutti hanno cercato di convincere Patrizia a tornare a tavola, da Dayane Mello a Enock Barwuah e ancora Selvaggia Roma. La Contessa, uscita dalla sua stanza, ha sbottato pesantemente contro Tommaso Zorzi: “Ma figurati se mi faccio dare lezioni da una persona così. Io devo prendere delle medicine. Sto male e mi stanno venendo della cose nelle braccia. E tu vuoi dare lezioni a me? Ma come ti permetti? Io non sono scema e le so le cose. Non c’è bisogno che tu mi dici mangi prima, aspettiamo facciamo”. Ma non è finita qui tra i due…