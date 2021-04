1 Parla Tommaso Zorzi

È trascorso poco più di un mese da quando Tommaso Zorzi ha vinto il Grande Fratello Vip 5, e da allora l’amato influencer ne ha fatta di strada. A due settimane dalla fine del reality che l’ha visto protagonista infatti l’ex gieffino è stato confermato come opinionista della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Ma non solo. Tommaso infatti tra poche ore debutterà con un nuovo format online, dal titolo Il Punto Z, dedicato proprio al reality condotto da Ilary Blasi. Nel mentre Zorzi ha rilasciato anche diverse interviste, ma in molti si sono chiesti come mai l’influencer non sia mai tornato nei programmi di Barbara d’Urso. La seguitissima conduttrice infatti come sappiamo ha avuto come ospiti nei suoi programmi di successo diversi volti del Grande Fratello Vip, ad eccezione proprio di Tommaso. Quest’ultimo così adesso, nel corso di un’intervista per Il Giornale, ha spiegato perché non è andato da Barbara. Queste le sue parole:

“A due settimane dalla fine del GF Vip ho iniziato l’Isola e volevo evitare sovraesposizioni. Ho evitato salotti in generale, non di certo solo la d’Urso. Ho preferito concentrare le mie energie in contesti dove avessi un ruolo, come l’Isola”.

Ma non solo. Tommaso Zorzi infatti ha anche parlato di Maria De Filippi, ammettendo di non aver ricevuto alcuna proposta di lavoro dalla conduttrice:

“Non mi è mai stato proposto. Lavorare con lei sarebbe un sogno, accetterei di tutto. Ma se debutto nel mondo Maria vorrei farlo al meglio, sia per lei che per me. Sarebbe un’occasione dove non mi permetterei mai la mediocrità”.

Come se non bastasse Tommaso Zorzi ha anche dato delle piccoli anticipazioni sul suo programma. Scopriamo cosa accadrà ne Il Punto Z.