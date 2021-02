2 Bestemmia di Tommaso Zorzi?

Tommaso Zorzi ha bestemmiato al Grande Fratello Vip? E’ questo l’argomento principale di cui si dibatte da qualche ora su Twitter. L’ennesimo “bestemmia-gate” di questa edizione monstre del reality di Canale 5. Al centro di questo nuovo caso ci è finito Tommaso, uno dei concorrenti candidati alla vittoria finale. Durante una partita di pallavolo in giardino con Andrea Zelletta, Andrea Zenga e Pierpaolo Pretelli, Zorzi si è lasciato andare ad un’imprecazione di stizza che vi mostriamo qui di seguito.

Caro Zorzi chiuditi nei magazzini a bere vino così ti spedisci a casa solo solo✨



(Non sto insinuando nulla) #gfvip #prelemi pic.twitter.com/aDEtEQXVBX — Alberto Alcanzà (@albertoalcanza) February 7, 2021

Secondo alcuni l’influencer avrebbe detto proprio quella espressione vietata e per cui diversi concorrenti in passato sono stati squalificati. Ascoltando attentamente l’audio, non ci risulta che Tommaso Zorzi abbia detto quelle parole. Sembra invece che si sia fermato ad un “porco”, che non è affatto un termine offensivo nei confronti dei credenti di fede cattolica. L’allarme perciò dovrebbe essere rientrato.

Intanto nelle ultime settimane Zorzi si sta rendendo protagonista di una diatriba con l’ormai ex amica Giulia Salemi. Tra i due sono infatti tornate alla luce vecchie acredini che li hanno tenuti separati per diverso tempo. Da qualche giorno Tommaso sembra non sopportare più la presenza di Giulia in casa e ieri, tra il serio e il faceto, ha proposto ai suoi compagni di mandarlo in nomination contro di lei.

Nel frattempo la Salemi, oltre allo scontro a distanza con Zorzi, è impegnata in liti quasi quotidiane con Pierpaolo. L’ultima accusa della influencer riguarda la mancata difesa del suo ragazzo durante la puntata dai numerosi attacchi ricevuti. Riusciranno i Prelemi a fare pace e a vivere l’ultimo mese di reality in serenità?

