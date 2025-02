Dopo essere venuto a conoscenza delle insinuazioni condivise da Alfondo del Grande Fratello sull’amicizia tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, quest’ultimo è intervenuto sui social in difesa del suo rapporto con la gieffina.

Tommaso Zorzi è intervenuto nelle sue storie Instagram per difendere l’amicizia che lo lega a Stefania Orlando, dopo alcune insinuazioni fatte all’interno della casa del Grande Fratello.

Alfonso D’Apice, parlando con Javier questa mattina, ha messo in dubbio la sincerità del rapporto tra Zorzi e Orlando, sostenendo che quest’ultima si sarebbe avvicinata al giovane durante il Grande Fratello Vip 5 solo perché aveva intuito che sarebbe stato il vincitore.

D’Apice ha espresso i suoi dubbi con parole piuttosto dirette: “Penso che lei sia entrata qui con un’idea ben chiara, come ha fatto nell’altro Grande Fratello“. Secondo il concorrente, Stefania si sarebbe avvicinata a Helena e Javier poiché vede in loro dei papabili vincitori, com’era stato con Tommaso.

Alfonso ha poi continuato: “Si è sgamata da sola. Ci racconta che anche lì, dopo una settimana, aveva già individuato il vincitore e poi ci ha azzeccato. Ha detto ‘io l ho seguito per tutto il percorso’. Quindi quanto ci credo a questa amicizia che c’è con questo ragazzo solo perché dopo una settimana hai pensato che lui fosse il vincitore. Sei venuta qua e quindi devo valutare che hai fatto la stessa cosa.”

Il rapporto tra Tommaso e Stefania è il più vero di tutti i #GrandeFratello.

Tommaso ha vinto perché vero, pulito, onesto e Stefania è arrivata in finale con lui per gli stessi motivi.

