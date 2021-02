1 Il racconto di Tommaso Zorzi

Tempo di risate e divertimento nella casa del Grande Fratello Vip 5. Dopo le numerose emozioni della scorsa puntata, i concorrenti hanno deciso di trascorrere qualche istante di relax insieme, e come sempre protagonista assoluto del momento è stato Tommaso Zorzi. L’influencer, che dopo la fine della diretta ha avuto un forte scontro con Giulia Salemi, ha svelato una simpatica disavventura di Samantha de Grenet a L’Isola dei Famosi, e le sue parole hanno fatto il giro del web. Ma andiamo con ordine e vediamo quello che è accaduto.

Chiacchierando in veranda con altri Vipponi, Zorzi ha raccontato di quando la showgirl ha preso parte al reality di Canale 5, svelando un retroscena inedito. La de Grenet infatti, stando alle parole di Tommaso, nel corso della sua permanenza in Honduras ha avuto problemi intestinali, e per questo motivo è stata costretta a rivolgersi ad un medico per utilizzare dei clisteri.

Tuttavia nel bel mezzo del racconto, la regia del Grande Fratello Vip 5 ha deciso di censurare le parole di Tommaso Zorzi. Ciò nonostante sul web sono emersi alcuni istanti del momento. Poco dopo infatti anche Samantha de Grenet, tra le risate generali, ha svelato cosa è accaduto a L’Isola dei Famosi, confermando la spiacevole disavventura.

Samantha parla del "tappo" che aveva perché non riusciva a cagare all'Isola dei Famosi nonostante le numerose perette, per colpa di Tommy che ha introdotto l'argomento. #gfvip #tzvip pic.twitter.com/KnTi8bPkyG — BeyonTech Knowles ◉ (@esteem_usa) February 2, 2021

Nel mentre Samantha nel corso della diretta del Grande Fratello Vip 5 è finita nuovamente in nomination e stavolta dovrà scontrarsi con Maria Teresa Ruta. Chi avrà la meglio tra le due? Non resta che attendere la prossima puntata per scoprirlo.