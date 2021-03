1 Tommaso Zorzi dopo lo scontro con Akash

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata de L’Isola dei Famosi. Nel corso delle nomination, l’opinionista Tommaso Zorzi, che conosce da tanti anni Akash Kumar, gli ha chiesto spiegazioni circa la notizia delle sue tante identità, poiché a detta sua “poco chiara”.

Nei vari reality e talent a cui ha partecipato Akash Kumar ha utilizzato nomi diversi, ma è stato lo stesso che poi ha dato la sua motivazione anni fa chiedendo scusa. Il modello non ha preso benissimo le parole di Tommaso Zorzi e dopo un primo scontro durante le nomination, dove in sintesi ha detto di non aver voglia di far polemica, ha avuto un ennesimo sfogo. Ilary Blasi si è resa conto, infatti, che a seguito del battibecco con l’opinionista, Akash si è incupito e per tale ragione gli ha chiesto spiegazioni. Anche in questo caso, però, Kumar è stato piuttosto drastico, minacciando quasi di voler abbandonare il programma:

“Caro Zorzi deve un attimo calare le ali, perché ho una carriera fuori che mi aspetta. Potrei anche tornare a casa o andare dall’altra parte. La mia isola l’ho vinta già”, ha chiosato Akash Kumar rivolgendosi a Tommaso Zorzi, il quale ha preferito non ribattere. Ad intervenire, invece, sono stati a ruota prima Ilary Blasi e poi Massimiliano Rosolino. La conduttrice e l’inviato hanno ripreso il ragazzo, facendogli capire che deve stare sereno e continuare il suo percorso a L’Isola dei Famosi tranquillamente.

Al termine della puntata e dello scontro con Akash Kumar, Tommaso Zorzi ha detto la sua con un tweet. Se in altre occasioni avrebbe sbottato, in questa circostanza ha preferito mantenere la calma. Ecco le sue parole: “La calma che mi sono imposto stasera è stata tanta”.

Sebbene si conoscano da tempo, pare quindi che tra Akash Kumar e Tommaso Zorzi non vi sia grande simpatia e questo scenario potrebbe provocare altri scontri durante le prossime puntate, sempre che il modello riesca a superare la nomination.

Le news su L’Isola dei Famosi, e non solo, non sono finite qui. Continua…