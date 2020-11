1 Nella casa del GF Vip 5 Tommaso Zorzi racconta una sua gaffe hot, e di quando è stato ripreso da Enock Barwuah: ecco cosa è accaduto

Non mancano le gaffe e i momenti di divertimento nella casa del Grande Fratello Vip 5. Dall’inizio del programma come se non bastasse non sono neanche mancati incidenti hot, che hanno visto protagonisti diversi concorrenti, tra cui Tommaso Zorzi, Patrizia De Blanck e più recentemente anche Paolo Brosio. Per sbaglio infatti i tre Vipponi sono rimasti nudi, e le immagini hanno fatto naturalmente il giro del web in pochissimi minuti. Adesso proprio il noto blogger ha raccontato di quello che è accaduto qualche giorno fa, quando ha commesso un’ennesima gaffe hot, venendo così ripreso da Enock Barwuah.

Tommaso Zorzi ha infatti dichiarato che stava parlando di razzismo proprio col fratello di Mario Balotelli. Proprio quest’ultimo però ad un tratto si è accorto di come l’influencer avesse una delle parti intime di fuori. Queste le parole di Tommaso in merito:

“Una volta stavo parlando con Enock sul razzismo, e dieci minuti dopo mi fa “hai un cogl**ne in fuorigioco”. Pensa a fare un discorso serio con una pa*la di fuori. Rende tutto più credibile”.

Naturalmente le dichiarazioni di Tommaso Zorzi sulla sua gaffe hot ha fatto il giro del web in breve tempo, e in molti stanno facendo dell’ironia sull’accaduto. Nel mentre in queste ore il blogger e Maria Teresa Ruta hanno duramente criticato l’igiene personale di Patrizia De Blanck. Rivediamo cosa è accaduto.