Tommaso Zorzi non è uno che le manda a dire ed è sicuramente questo uno dei motivi del suo enorme successo. Il vincitore del Grande Fratello Vip 5 ha dimostrato di non avere peli sulla lingua e continua a ricoprire con onestà il ruolo di opinionista de L’isola dei famosi. Oltre ai commenti in diretta e ai pareri raccolti da Ilary Blasi, non passano inosservati neanche le parole utilizzate da Tommaso quando non è al centro della scena. In particolare i telespettatori del reality hanno notato e ripreso un commento che Zorzi ha lasciato su Gilles Rocca.

Nelle passate settimane il vippone ha tessuto più volte le lodi dell’attore e l’ha sempre definito come uno dei suoi preferiti. Negli ultimi giorni però qualcosa deve essere cambiato e forse quanto accaduto ieri sera ne è la prova. Gilles si è infatti rifiutato di fare una prova ricompensa che prevedeva un bacio sott’acqua con Francesca Lodo e che aveva come premio in palio un ghiotto piatto di amatriciana. Rocca ha dichiarato di non voler partecipare alla prova per non voler mancare di rispetto alla sua fidanzata Miriam Galanti. Il suo rifiuto ha provocato anche la reazione piccata della conduttrice, che ha ricordato a Gilles che si tratta di un gioco. “Dai Gilles, ti prego. È un bacio a stampo. Stiamo giocando. Dai! Ma Miriam non è gelosa“, ha tentato di far capire Ilary.

“Ma Miriam è una donna intelligentissima e non è gelosa. Sono io che non ce la faccio. Mi spiace. Io se non ho un copione non so recitare e non sono un bravo attore“, ha replicato Gilles Rocca. Questo acceso scambio di opinioni ha provocato anche la reazione di Tommaso Zorzi. Il microfono dell’opinionista è infatti rimasto aperto durante la discussione e i telespettatori hanno ascoltato inequivocabilmente le parole “E’ insopportabile“. La simpatia di Tommaso per Rocca è finita?

Intanto nel corso della serata anche le guest star Asia Argento e Giulia Salemi hanno avuto qualcosa da ridire sul suo atteggiamento. L’ex vippona in particolare ha difeso sua madre Fariba Tehrani e ha ripreso Gilles e Valentina Persia.