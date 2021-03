1 Tommaso Zorzi e Giulia Salemi a Roma: il motivo

Sebbene non siamo rimasti in buoni rapporti dopo la fine del GF Vip, le strade di Tommaso Zorzi e Giulia Salemi si incroceranno ancora in queste ore. Entrambi, infatti, si trovano a Roma e tutti e due per impegni lavorativi. A raccontarlo sono stati proprio loro sui social, con varie storie tra video e scatti che raccontavano questo momento. Ma quale sarà il motivo che spinge i due ex gieffini a trovarsi nella medesima città?

A raccontarlo è stato Gabriele Parpiglia su Giornalettismo. Il giornalista ha rivelato infatti che nei prossimi giorni su Canale 5 andrà in onda una puntata speciale di Avanti Un Altro con protagonisti proprio gli ex concorrenti dell’amato reality show. E stando alle indiscrezioni non sembrano già mancare colpi di scena e sorprese. Tra questi, uno ha coinvolto Patrizia De Blanck, una delle vippone coinvolte in questo appuntamento imperdibile.

Intanto, nelle scorse ore, sia Tommaso Zorzi che Giulia Salemi hanno rivelato appunto di essere a Roma. Il rampollo milanese ha condiviso poi una foto con Paolo Bonolis, con la scritta “Prossimamente”. Il settimane Chi, così come la moglie del conduttore Sonia Bruganelli, però, in anteprima hanno annunciato che proprio il vincitore dell’ultima edizione del GF Vip sarà tra gli ospiti della puntata del programma di Paolo Bonolis…

A raggiungere la Capitale, come dicevamo, anche Giulia Salemi, che è arrivata nelle scorse ore, dove ad attenderla c’era il suo fidanzato Pierpaolo Pretelli. Anche lei (forse anche il modello chissà) dovrebbe essere coinvolta nella puntata speciale di Avanti Un Altro, esattamente come Tommaso Zorzi.

Una nuova reunion, dunque, per i concorrenti del Grande Fratello Vip, da Tommaso Zorzi alla Contessa Patrizia De Blanck, Giulia Salemi e non solo. Come al solito non mancheranno risate e divertimento e chissà quante sorprese ci attenderanno.

Un gran bel regalo, intanto, l’ha ricevuto Tommaso Zorzi questa mattina, con una notizia fresca di giornata: l’influencer sarà infatti opinionista (e non solo) di un nuovo programma televisivo…