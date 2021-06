1 Il video di Zorzi rimosso da Instagram

Tommaso Zorzi, come ogni influencer che si rispetti, ama raccontare le proprie giornate su Instagram, da video più divertenti, a sponsorizzazioni o spunti di riflessione. Di recente, ad esempio, ha fatto sapere attraverso alcune storie, di aver chiarito con Giulia Salemi e hanno ripreso a seguirsi reciprocamente. I due hanno fatto anche il viaggio insieme verso Roma. Ma adesso Tommaso sta facendo parlare di sé per un altro motivo.

In data 17 giugno 2021 il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip 5 ha postato un video che ha portato il social network a decidere di rimuoverlo, perché troppo hot! Il video in questione, che potete vedere cliccando QUI, mostra Tommaso Zorzi in slip. Nulla di scandaloso insomma, dato che di video simili sul web si trovano quotidianamente. Se non fosse che, stando agli standard di Instagram, sarebbe un po’ eccessivo.

Nonostante la decisione della piattaforma, però, Tommaso Zorzi sembra averla presa a ridere e nelle scorse ore ha commentato la decisione. “Se porno tolgono loro”, ha scritto ironicamente l’influencer, per poi scherzare ancora sulla rimozione del video: “Instagram mi fa sentire una pornostar”.

Storie Instagram – Tommaso Zorzi

Questa quindi la scelta di Instagram nei confronti del video postato da Tommaso Zorzi, il quale ha voluto scherzarci un po’ insieme ai suoi numerosi fan.

Intanto in questi giorni si è parlato di Tommaso Zorzi anche per un altro motivo…