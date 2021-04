1 La battuta di Tommaso Zorzi sugli ex e su Akash

Ieri sera alle 20:45 su Mediaset Play è andata in onda la prima puntata de Il Punto Z, trasmissione online condotta da Tommaso Zorzi. Prima di iniziare subito con l’intervista a Giulia Salemi, alla quale ha fatto una promessa, il neo presentatore ha esordito con un discorso, dove ha sferrato qualche fracciatina qua e là. In particolar modo si è rivolto a tutti coloro che sono andati in TV professandosi come suoi ex, ma ha anche avuto qualcosa da ridire su Akash Kumar. Ecco una parte del suo discorso:

“Benvenuti alla prima puntata de Il Punto Z. In questi mesi sono stato Pazzeska Milano, per poi diventare uno zorpo pazzo, per poi diventare un Oppiners. Sulla mia testa sono passati i Gregorelli, i Prelemi, gli Zorzando e anche gli Zengavò”, ha esordito Tommaso nel suo monologo, prima di lanciare una prima stoccata ai suoi ex:

“Ho avuto tutti i miei non fidanzati ospiti da Barbara d’Urso (…)”. Nel suo discorso, però Tommaso Zorzi ha fatto anche una battuta rivolta ad Akash Kumar, con il quale ha spesso battibeccato a distanza: “(…) Poi è arrivata la chiamata per l’Isola dei Famosi con Ilary Blasi e tra i concorrenti c’è stato anche un certo Akash, che è durato il tempo che impiega la mia tata Cecilia a fare il bucato ai miei amanti”.

Da “Pazzeska Milano” ad un “Oppiners”, ma ora conta solo una cosa: niente più attese! #IlPuntoZ INIZIA ORA! ⏰🌴



Seguite ORA la diretta https://t.co/SwbP7Thhei pic.twitter.com/bXzNjnskmL — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 7, 2021

Insomma ancora una volta Tommaso Zorzi non le ha di certo mandate a dire e si è rivolto con queste parole ai suoi “ex” o presunti tali e ad Akash Kumar, con cui ha avuto dei diverbi sia durante le puntate dell’Isola dei Famosi ma anche mediante i social. Ci sarà qualche replica dalle parti coinvolte? Attendiamo per scoprirlo, intanto vi invitiamo a seguirci per tutte le altre news sul reality condotto da Ilary Blasi e non solo!