1 Tommaso Zorzi di nuovo single?

Solo qualche giorno fa Tommaso Zorzi è stato beccato dal settimanale Chi in compagnia di Lorenzo Campi, che sarebbe, come svela la rivista, un “rampollo della Torino che conta“. Naturalmente a quel punto si è subito ipotizzato che tra i due ci fosse del tenero e a quel punto, come era prevedibile, il web è entrato letteralmente in subbuglio e in molti si sono chiesti cosa stesse accadendo. Poco dopo ad intervenire è stato lo stesso Tommaso, che nel corso di una delle puntate del suo programma Il Punto Z ha confermato la relazione con Lorenzo. Nonostante sembrasse che tutto andasse per il meglio però qualche ora fa è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi infatti alcune parole sospette di Tommaso Zorzi hanno fatto ipotizzare a qualche telespettatore che l’influencer e Lorenzi Campi si siano già lasciati. Ma perché alcuni utenti sono convinti che l’influencer sia nuovamente single? Vediamo cosa è accaduto. Tutto è iniziato quando Andrea Cerioli ha avuto l’opportunità di ricevere una sorpresa. L’ex tronista tuttavia ha dovuto scegliere se ottenere dei biscotti o se invece incontrare la sua fidanzata Arianna. Naturalmente Cerioli ha optato per la seconda opzione, tuttavia poco dopo ha scoperto che in realtà la sua compagna non era in Honduras, rimanendo molto deluso dallo scherzo. Ad intervenire nel mentre è stato lo stesso Tommaso, che ha affermato:

“Io non avrei avuto un’altra scelta, solo i biscotti”.

Le parole di Tommaso Zorzi così hanno fatto insospettire il web, che sta ipotizzando che l’influencer e Lorenzo Campi si siano lasciati. Attualmente l’ex gieffino però non ha ancora fatto chiarezza sulla questione, ma senza dubbio a breve ne sapremo di più. Nel mentre però qualche ora fa Zorzi è stato avvistato con un ex ballerino di Amici 20. Rivediamo di chi si tratta.