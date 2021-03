1 Lo spoiler di Tommaso Zorzi

Nelle ultime ore a finire al centro di una polemica sul web è stato nientemeno che Tommaso Zorzi. Come sappiamo l’influencer in queste settimane è occupato con L’Isola dei Famosi, dove sta ricoprendo il ruolo di opinionista. Ma non solo. Al vincitore del Grande Fratello Vip 5 è stato infatti anche affidato un nuovo format online che sarà dedicato proprio al reality show di Ilary Blasi e che debutterà a breve. Poche ore fa così Tommaso si è recato a Basiglio, un paese poco fuori Milano, proprio per motivi di lavoro. Poco dopo però Zorzi si è mostrato a sorpresa sui social non solo con Francesco Oppini, che vive proprio a Basiglio, ma anche con Andrea Zelletta e le rispettive compagne. A quel punto è scoppiata una piccola polemica e alcuni utenti hanno accusato l’influencer di aver violato le norme attualmente in vigore in Lombardia.

A quel punto Tommaso Zorzi è stato costretto ad intervenire, spiegando di trovarsi a Basiglio per motivi di lavoro e di avere dunque tutti i permessi per potersi spostare. Ma non solo. L’influencer ha anche spoilerato che proprio Francesco Oppini e Andrea Zelletta saranno ospiti del suo nuovo format online dedicato a L’Isola dei Famosi. Queste le dichiarazioni di Tommaso in merito:

“Ragazzi ovviamente è già scoppiata una mini polemica, però come sapete io sto lavorando sul nuovo format dell’isola e avrò questi ragazzi come ospiti, quindi stiamo facendo un meeting con gli autori di lavoro. Vi ringrazio per la polemica, ma no. Comunque io se non avessi avuto la coscienza a posto avrei anche avuto l’opzione di non pubblicare niente e far finta di nulla. Quindi, se ho pubblicato e vi ho voluto far vedere dove sono è perché ho i permessi per poterlo fare, sennò sarei completamente cretino”.

Tommaso Zorzi insieme a Francesco Oppini e Andrea Zelletta pic.twitter.com/1rl7kRHHXV — disagiotv (@disagio_tv) March 22, 2021

Pare dunque che Tommaso Zorzi non abbia violato alcuna legge. L’influencer infatti è al lavoro sul suo nuovo format dedicato all’isola e in molti attendono con ansia di scoprire quali sorprese ci riserverà. Non resta che attendere tuttavia la prima puntata per scoprirlo.