1 Le parole di Tommaso Zorzi

Mesi impegnativi ma ricchi di successo gli ultimi per Tommaso Zorzi. Come ben sappiamo infatti per l’influencer dopo il Grande Fratello Vip 5 si sono spalancate le porte del mondo dello spettacolo e non sono mancate tante soddisfazioni. Lo scorso autunno infatti l’ex Vippone è stato tra i giudici della prima edizione di Drag Race Italia, e proprio in questi giorni sono partite le registrazioni della seconda edizione, che vedremo sul piccolo schermo a partire da settembre. Come se non bastasse da poco Tommaso ha debuttato come conduttore di Questa è casa mia, in onda su Real Time. A fine giugno invece il vincitore del GF Vip 5 debutterà con Tailor Made – Chi ha la stoffa?, che è già attesissimo dal grande pubblico.

Nonostante i mille impegni Tommaso Zorzi non ha mai smesso di curare i suoi social e il rapporto con i fan. Tuttavia negli ultimi giorni è accaduto qualcosa che ha fatto preoccupare i web. L’influencer infatti da un paio di settimane è meno presente su Instagram e così in molti si sono chiesti cosa stesse accadendo. Con una serie di storie dunque Tommaso ha spiegato perché è assente dai social ultimamente, svelando di aver avuto problemi con l’ansia. Queste le sue dichiarazioni:

“Volevo dirvi che se sono una decina di giorni che mi vedete un po’ strano è perché mi è tornato uno di quei periodi che a volte mi vengono. Diciamo che l’ansia si fa un po’ più acuta e predominate. Però ormai mi conosco e conosco l’ansia, ci soffro da più o meno dodici tredici anni. So cosa devo fare e sicuramente stare sui social non è una buona idea. Già ieri sono stato un po’ meglio, oggi starò meglio e secondo me tra un paio di giorni mi passa. Mi durano sempre tra le due e le tre settimane. Sono periodi che mi vengono, però ormai li conosco, li so domare abbastanza bene. Poi mi sono imposto di non prendere farmaci o almeno di prenderli solo quando è strettamente necessario. Voglio anche normalizzare il fatto di non stare bene perché capita a tutti. Evviva lo stare male a volte”.

Ma non è finita qui. Andiamo a scoprire come prosegue lo sfogo di Tommaso Zorzi.