Tommaso Zorzi prende una posizione netta sulle polemiche delle ultime ore

Dopo le ultime polemiche legate alle parole dette da Alfonso Signorini nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip, in molti sono intervenuti. La maggior parte del web si è sentito di dissentire e sono arrivati anche tantissimi commenti da parte di personaggi delle spettacolo. Tra questi poco fa è uscito quello di Tommaso Zorzi, vincitore della scorsa edizione del reality.

Zorzi ha infatti pubblicato delle storie sul suo profilo Instagram in cui ha detto: “Sulla questione aborto: sono un uomo e dunque non è affar mio. Quando nascerò donna la mia opinione potrà contare qualcosa. Nel frattempo, da uomo, ritengo che sia sacrosanto che una donna abbia la facoltà di scegliere. Not my body, not my choice.”

E proprio riguardo la sua ultima frase (quella in inglese), ha spiegato: “Il movimento femminista ‘My body, my choiche’ dice esattamente questo: nessun uomo può o deve sentenziare le decisioni che una donna prende sul proprio corpo. E credo che stia tutto qui.”

Vi ricordiamo anche che nella giornata di oggi è arrivato un comunicato ufficiale dalla Endemol Shine Italy (la società di produzione del programma) riguardo le frasi dette nel corso della puntata del Grande Fratello Vip. Subito dopo anche Alfonso Signorini ha rotto il silenzio e ha scritto un post sui social riguardo la sua posizione.

