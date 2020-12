1 Tommaso Zorzi svela di aver fatto un regalo speciale a Francesco Oppini a sua insaputa: ecco di cosa si tratta

Sono giornate particolari queste per Tommaso Zorzi. Come sappiamo inaspettatamente il blogger ha svelato di essersi innamorato di Francesco Oppini, che la scorsa settimana ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 5. Durante l’ultima puntata del reality, i due hanno anche avuto modo di avere un confronto di chiarimento, e ancora una volta il cronista sportivo ha speso delle bellissime parole per Zorzi. Quest’ultimo nel mentre si sta iniziando ad abituare all’assenza di Oppini, pur attendendo con ansia il momento in cui potrà riabbracciarlo.

Come se non bastasse in queste ore Tommaso Zorzi ha fatto una rivelazione inedita, che ha già attirato l’attenzione del web. Il blogger ha ammesso infatti di aver fatto un regalo speciale a Francesco, a sua insaputa. Si tratta della sua camicia a cuori, che l’influencer ha indossato quando ha fatto la sua linea della vita. Zorzi ha così deciso di regalarla proprio ad Oppini, e l’ha dunque inserita nella sua valigia di nascosto. Queste le parole di Tommaso in merito:

“La camicia con i cuori rossi l’ho messa in valigia a Francesco, è quella con cui ho fatto la linea della vita. Quando ci hanno detto di portare la sua valigia in magazzino l’ho piegata e gliel’ho messa tra le sue cose. Adesso ha mie due camicie e anche le mie scarpe”.

Naturalmente il bellissimo gesto di Tommaso Zorzi per Francesco Oppini non è passato inosservato, e in molti sul web si sono emozionati dopo aver ascoltato le parole del blogger. Quest’ultimo nel mentre ha detto la sua su Chiara Ferragni e Giulia De Lellis. Rivediamo le sue dichiarazioni in merito.