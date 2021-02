1 Tommaso Zorzi svela un segreto di Maria Teresa

Questo pomeriggio i tutti vipponi sono stati mandati in cucurio, per scelta degli autori, a causa di alcuni lavori di manutenzione in giardino e nella Casa del GF Vip. Tommaso Zorzi si è ritrovato a chiacchierare nella stanza da letto insieme agli altri compagni d’avventura, quando ad un certo punto l’influencer ha rivelato un segreto che riguarda una concorrente, in particolare Maria Teresa Ruta. Una rivelazione decisamente piccante.

Ad introdurre l’argomento è stato proprio il rampollo milanese, che improvvisamente si è lasciando andare ad una particolare esternazione: “Questo è il letto dove si sgr******ava Maria Teresa”, ha detto ridacchiando Tommaso Zorzi. Samantha de Grenet ha precisato le posizioni dei letti a castello: “Io ero in quello sotto e lei in quello sopra”, con l’influencer che ha continuato a ridere.

Rosalinda Cannavò ha cercato di capire di cosa si stesse parlando e si è intromessa nella conversazione: “Ma in che senso, ma nel cucurio? L’ha detto?” e Tommaso Zorzi ha continuato ad insistere: “In quel senso lì…l’ha detto lei”. L’attrice e Stefania Orlando l’hanno ripreso per questa battuta fatta, dicendo che forse era il caso di cambiare discorso, sebbene qualcuno si sia messo a ridere.

Il momento ovviamente non è passato inosservato e il video dove Tommaso Zorzi racconta quanto gli avrebbe detto Maria Teresa Ruta…

Non è la prima volta che Tommaso Zorzi racconta alcune cose che gli avrebbe confidato Maria Teresa Ruta. Ricordiamo ad esempio quando dopo una puntata disse: “L’ultima ceretta che si è fatta Maria Teresa è stata dopo la nascita dell’ultimo figlio. Nel ’92, giuro”. E non solo. Intanto di recente la showgirl ha parlato del suo rapporto con l’influencer e non solo. Ricordiamo quel momento…