1 Parla Tommaso Zorzi

Questa sera su Mediaset Play va in onda la seconda puntata de Il Punto Z, il nuovo format online dedicato a L’Isola dei Famosi condotto da Tommaso Zorzi. Settimana dopo settimana l’ex volto del Grande Fratello Vip 5 ospita alcuni volti celebri dello spettacolo, e dopo aver già avuto in studio Giulia Salemi, stavolta al fianco dell’influencer vedremo Francesco Oppini. Tuttavia nel corso della seconda puntata ci sarà una grande ed inaspettata novità, come svelano le anticipazioni rilasciate da Gabriele Parpiglia. Pare infatti che ci sarà uno scambio di ruoli tra Tommaso e Francesco. Proprio il cronista infatti per la prima volta intervisterà il vincitore del Grande Fratello Vip 5, e senza dubbio non mancheranno colpi di scena. Sempre come apprendiamo dalle anticipazioni, Oppini avrebbe chiesto a Zorzi di svelare come vanno oggi le cose con la Salemi, a seguito delle vecchie tensioni. Questa la risposta di Tommaso:

“Al momento non ci siamo sentiti e non ho ripreso a seguirla su Instagram.”

Ma non solo. A domanda diretta di Francesco Oppini, Tommaso Zorzi ha svelato anche chi vorrebbe come vincitore de L’Isola dei Famosi:

“La mia vincitrice è Valentina Persia“.

Non è ancora finita. Successivamente infatti Tommaso Zorzi e Francesco Oppini si sono collegati con Alessia Marcuzzi e con Alfonso Signorini e anche il direttore di Chi ha svelato chi vorrebbe che vincesse L’Isola dei Famosi. Leggiamo le loro dichiarazioni.