1 L’aereo per Tommaso Zorzi e Stefania Orlando

Ore intense nella casa del Grande Fratello Vip 5. La finale ormai si avvicina e le tensioni tra alcuni concorrenti sono alle stelle. Nel mentre a finire al centro dell’attenzione questa mattina sono stati Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Inaspettatamente infatti sul loft di Cinecittà è arrivato un aereo proprio per gli Zorzando, con un messaggio che ha lasciati perplessi non solo i concorrenti, ma anche gli utenti sul web. Questo il messaggio dei fan per l’influencer e per la conduttrice:

“Al vittimismo preferiamo gli Zorzando”.

Arriva l’aereo “al vittimismo preferiamo gli zorzando”



Tommaso: “non gioirò troppo” ⚰️



E poi attribuiscono il vittimismo a MTR creando nuove interessanti dinamiche 😂😂😂 #tzvip pic.twitter.com/5hRYQAEuUh — zorzi ▪️stan ▪️ account ▪️ (@star3star3) February 16, 2021

Tuttavia inizialmente né Tommaso Zorzi né Stefania Orlando hanno capito il senso del messaggio. Poco dopo però i due hanno ipotizzato che l’aereo fosse contro un altro concorrente, più precisamente contro Maria Teresa Ruta. Solo nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5, andata in onda ieri sera, la showgirl è tornata all’interno della casa, per avere un confronto di chiarimento proprio con Tommaso e Stefania, a seguito della sua eliminazione di qualche giorno fa. Così gli Zorzando hanno pensato che i fan abbiano voluto lanciare una frecciatina proprio alla Ruta. Non tutti però l’hanno pensata allo stesso modo.

Giulia Salemi infatti ha ipotizzato che l’aereo per Tommaso e Stefania fosse rivolto proprio a lei. Come sappiamo infatti negli ultimi giorni tra gli Zorzando e l’influencer non è corso buon sangue, nonostante qualche ora fa ci sia stata una tregua. Anche il web nel mentre si è diviso sulla faccenda. Mentre in molti credono che l’aereo fosse contro Maria Teresa, altri la pensano proprio come la Salemi. Ma quale sarà la verità? Nel mentre Giulia ieri sera dopo la fine della puntata del Grande Fratello Vip 5 è entrata in crisi ed è scoppiata in lacrime. Rivediamo cosa è accaduto.