1 In un momento di ilarità col resto della casa, Tommaso Zorzi svela a Giulia Salemi chi nominerà stasera: ecco la reazione di lei

Manca sempre meno alla fine del Grande Fratello Vip 5 e ormai i concorrenti hanno le idee ben chiare su chi vorrebbero al loro fianco in finale. Nelle ultime ore così i Vipponi hanno iniziato già a pensare alle prossime nomination e pare proprio che Tommaso Zorzi abbia fatto la sua scelta. In un momento di ilarità col resto della casa, l’influencer, ridendo e scherzando in dialetto siciliano, ha ammesso di avere in mente un nome ben preciso e ha fatto intendere che il suo voto potrebbe stupire il pubblico e i Vipponi stessi. Queste le parole di Zorzi:

“Io il nome ce l’ho già, ben preciso. La mia nomination vi farà tremare. Vi ricordo che ho già nominato Francesco e Stefania. Quando dissi il suo nome in studio si sentì un boato. C’erano le urla. Giulia non mi guardare così che ci sarà una sorpresa”.

A quel punto Giulia Salemi ha ammesso di aver pensato che Tommaso Zorzi potrebbe nominare proprio lei, ed ha affermato:

“Ma infatti io ti guardo perché continui a guardare me, so già che mi nomini”.

Tuttavia Tommaso Zorzi ha svelato proprio a Giulia Salemi che non sarà lei la sua nomination, ma che potrebbe esserlo qualcuno a lei vicino:

“Non nominerò proprio te. Non ti ferirò direttamente, ferirò le persone vicino a te”.

Tommaso ha già un nome: scatta il toto-nomination in siciliano #tzvip #sovip pic.twitter.com/toyWaVURuP — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 17, 2021

Il resto della casa a quel punto è scoppiato a ridere, ma in molti hanno ipotizzato che Tommaso Zorzi nominerà proprio Pierpaolo Pretelli, che come ben sappiamo al momento è la persona più vicina a Giulia Salemi. Che dunque l’influencer decida di votare proprio l’ex Velino? Non resta che attendere per scoprirlo.