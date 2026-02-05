Nuovo traguardo per Tony Effe: il brano Dopo le 4, in collaborazione con Bresh e Tedua, raggiunge i 100 milioni di ascolti.

Tony Effe, Bresh e Tedua da record

Non si arresta il successo di Tony Effe. In queste ore infatti il brano Dopo le 4, in collaborazione con i colleghi e amici Bresh e Tedua ha raggiunto i 100 milioni di ascolti, segno che è stato uno dei più amati dal grande pubblico.

Come senza dubbio in molti sapranno, la canzone è contenuta nel secondo album del rapper romano, Icon, rilasciato nel 2024. Il disco, in breve tempo, ha raggiunto la posizione numero uno della Top Albums Debut Global, la classifica che misura gli stream degli album nelle prime 72 ore dalla pubblicazione a livello globale. Ma non solo. Il progetto ha anche raggiunto la vetta della classifica FIMI album e si è piazzato al nono posto nella Hitparade svizzera.

Il pezzo Dopo le 4, che vede la collaborazione tra Tony Effe, Bresh e Tedua, è stato uno di quelli che ha maggiormente convinto il pubblico e in queste ore è arrivato un importante riconoscimento. La canzone ha infatti raggiunto i 100 milioni di ascolti, confermandosi come una delle più amate del progetto.

Sia per Tony che per Bresh si tratta del 3° brano a raggiungere questa importante soglia, mentre per Tedua è il 4°.

Il debutto al cinema

Mentre Tony Effe si gode questo inaspettato traguardo, proprio oggi il rapper debutta al cinema come attore. In queste ore è stato infatti rilasciato il nuovo film di Christian De Sica, Agata Christian – Delitto sulle nevi, e tra i protagonisti c’è anche il cantante romano, che vestirà i panni di un investigatore.

In merito a questa esperienza, il rapper ha affermato: «Non me l’aspettavo. Mi sono divertito tantissimo. È capitato in un momento particolare, perché avevo anche la mia ragazza incinta, quindi dovevo gestire bene tutte e due le cose. Mi ricordo che ho dormito tantissimo sul set e ho anche fumato tanto».

