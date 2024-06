NEWS

Vincenzo Chianese | 7 Giugno 2024

Fedez

In queste ore Fedez ha rivelato per la prima volta la sua verità in merito al mancato duetto con Tony Effe. Il rapper però non ci sta e replica sui social.

Fedez vs Tony Effe

In questi giorni si è molto parlato di Fedez e di Tony Effe. Il cantante di Sesso e Samba infatti nel corso di una recente intervista ha raccontato di aver rifiutato un duetto che gli era stato proposto dal collega e naturalmente le sue parole hanno fatto in breve il giro del web. Nelle ultime ore così Federico, durante una live su Twitch, ha rotto per la prima volta il silenzio su questa mancata collaborazione e ha così dato la sua versione dei fatti su quello che sarebbe accaduto. Queste le dichiarazioni del rapper milanese:

“Se mi è capitato di ricevere dei no per dei featuring? Ho letto l’intervista di una persona e l’ha messa giù un po’ strana. Nel senso che se andiamo in palestra insieme e ti faccio sentire una canzone dicendoti: ‘fammi sapere se vuoi fare una strofa’, non mi sembra che sono venuto sotto casa tua a implorarti per fare un pezzo”.

vorrei avere il coraggio che ha fedez nel mettersi a litigare con tony effe pic.twitter.com/jBOnhJwR0Z — ella🕷️ simuel canon 🍉 (@gvccimoony) June 6, 2024

Naturalmente le parole di Fedez non sono passate inosservate e sono arrivate fino allo stesso Tony Effe, che poco fa ha deciso di replicare con un video postato sui suoi profili social. A sorpresa però il rapper ha lanciato una stoccata a Federico, affermando: “Allora ragazzi, questa sera prima data del tour. Chi non viene è un bugiardo come Fedez”.

Attualmente il cantante di Sexy Shop non ha ancora commentato la battuta di Tony Effe e non sappiamo se nelle prossime deciderà di intervenire nuovamente. Tuttavia questo dissing tra i due artisti sta di certo facendo discutere il web e in molti si chiedono già cosa accadrà tra loro.