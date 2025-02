Il caso della collana di Tony Effe è ancora al centro delle notizie riguardanti Sanremo 2025. Il rapper si era arrabbiato perché gliel’avevano fatta togliere durante la terza serata e aveva minacciato di non cantare se gli fosse stato impedito di nuovo. Oggi ha fatto chiarezza, ma è sbucato anche un esposto del Codacons.

Tony Effe spiega il caso della collana e risponde all’esposto del Codacons

Una delle piccole polemiche che riguardano il Festival di Sanremo 2025 è quella della collana di Tony Effe che è “scoppiata” durante la terza serata. Il rapper si è lamentato del fatto che gli fosse stato impedito di indossarla. E la Rai ha specificato che i motivi riguardano i regolamenti sulla pubblicità. Lui comunque ieri ha “minacciato” di non cantare nella serata cover se non gliel’avessero fatta indossare, taggando anche Carlo Conti nelle storie Instagram.

Oggi il rapper è arrivato in sala stampa per la sua conferenza prevista e ha risposto a varie domande, tra cui anche quella sulla collana. Così ha fatto chiarezza su quello che era successo e sulla sua reazione. Ha detto:

“Il fatto della collana in realtà era…quando io gioco e scherzo lo faccio con la faccia seria. Ero un pochino preso male, più che arrabbiato, perché me l’avevamo tolta poco prima di salire. Diciamo che è stata una distrazione quella della collana. Comunque emotivamente, anche se sembra una cavolata, mi ha cambiato un pochetto l’esibizione. Poi c’ero rimasto male perché alcuni artisti prima di me erano entrati con i gioielli… Ma realmente non mi sono arrabbiato ecco, cioè è passato. Anche con Carlo era uno scambio di battute su Instagram”.

Ma sul caso della collana è arrivato anche un esposto del Codacons, sul cui sito leggiamo: “Il comportamento di Tony Effe viola palesemente gli accordi contrattuali assunti dal rapper, e rappresenta un danno per milioni di telespettatori colpiti da una forma di pubblicità occulta in favore di un marchio commerciale. Per tali motivi domani sarà depositato un formale esposto del Codacons all’Agcom con cui si chiede di sanzionare pesantemente Tony Effe e la stessa Rai, colpevole di non aver impedito l’illecito”.

Di questo esposto in conferenza stampa ne ha dato notizia il giornalista Andrea Conti direttamente a Tony Effe dopo la sua spiegazione di ciò che era successo nei giorni scorsi. “Risponderanno i miei avvocati”, ha replicato il rapper che comunque si è mostrato molto tranquillo. Vedremo come continuerà la vicenda dopo il Festival.