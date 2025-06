Anche Francesca Cipriani ha deciso di lanciare quest’anno il suo tormentone estivo! Se siete curiosi di ascoltarlo vi lasciamo un breve estratto del momento in cui lo ha presentato in diretta TV.

Il tormentone estivo di Francesca Cipriani

Ieri pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Storie di donne al bivio e Monica Setta ha salutato il pubblico introducendo, nel corso dell’anteprima, Francesca Cipriani. La show girl ha cantato a centro studio il suo tormentone estivo “Marilyn” e qui sotto potete vedere il video.

A un certo punto la conduttrice, che si era seduta fuori dall’inquadratura, l’ha raggiunta per ballare insieme a Francesca. Dopo essersi allontanata ancora una volta è tornata con due rose in mano e ha esclamato:

“Bravissima Francesca! Io credo che ci divertiremo a ballarla nelle spiagge e nelle discoteche. Hai fatto ballare anche me che non ballo mai, quindi! Bravissima.

Per te e ci vediamo più tardi perché dobbiamo approfondire una certa questione… Tu hai dichiarato di esserti fatta troppa chirurgia plastica e ha detto di essere pentita. Ma ci vediamo dopo, grazie”.

Siamo certi anche noi che il singolo di Francesca Cipriani sarà un vero successo perché orecchiabile e molto allegro. Sarà un piacere per tutti ballarlo nelle spiagge, come detto da Monica Setta stessa e non solo. Questo momento a Storie di donne al bivio è diventato subito un fenomeno social e in molti hanno esclamato: “Adesso l’estate può iniziare“.

Non è la prima volta che Francesca si cimenta nel canto, infatti in passato ha duettato con Alex Di Maggio in Milonga nueva e con Miss Keta in Skit-Strix (Il bagno delle donne). Non ci resta che augurarle un enorme successo!