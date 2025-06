Durante il suo concerto in Italia, Dua Lipa ha parlato in italiano e ha cantato una canzone di Raffaella Carrà

Ieri sera si è tenuto il concerto di Dua Lipa a Milano e la popstar ha proposto un iconico brano di Raffaella Carrà. Ecco il video completo.

Dua Lipa canta in italiano

70mila persone si sono radunato all’Ippodromo di Milano per assistere al concerto di Dua Lipa, tra le popstar internazionali più amate di sempre. La cantante si è esibiti sulle note dei suoi brani più celebri e poi ha sorpreso tutti parlando in italiano facendo un annuncio:

“Ogni tappa canto una canzone diversa di un artista locale. Questa sera proverò a cantare per voi in italiano”.

Come possiamo vedere dal video qui sotto è partita “A far l’amore comincia tu” di Raffaella Carrà e il pubblico ha lanciato un urlo carico d’entusiasmo. Tutti i presenti si sono messi a cantare insieme a lei e sui social è diventato virale questo momento, che probabilmente rimarrà un pezzo della storia musicale internazionale.

ma quanto è tenera dua lipa parlando in italiano IO MI METTO A PIANGERE pic.twitter.com/3ntjutbkHc — giuseppe 🌹 (@sospesoefragile) June 7, 2025

Il suo Radical Optimism Tour toccherà tantissime altre città europee nel prossimo periodo e siamo certi sarà un successo. In Italia sono tante le celebrità che sono andate a vederla dal vivo, come per esempio Sarah Toscano, Mahmood, Stefano De Martino, Fabio Rovazzi e i Coma Cose, tra i tanti.

Dua Lipa si è dimostrata una performer completa, capace di cantare in diverse lingue e trasmettere la sua dirompente energia a tutto il pubblico davanti a lei. I fan sperano già possa tornare presto nel nostro Paese per potersi scatenare ancora, magari la prossima volta a San Siro.

