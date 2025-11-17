Nel dettaglio anticipazioni e trama de La notte nel cuore del 18 novembre 2025: ecco cosa ci attenderà nella prossima puntata.

Anticipazioni La notte nel cuore 18 novembre 2025

Le anticipazioni de La notte nel cuore ci regalano una puntata davvero ricca di tensioni. Martedì 18 novembre 2025, la trama prende una piega drammatica: Samet Sansalan, uno dei personaggi più al centro della trama, morirà improvvisamente, sconvolgendo tutti gli equilibri nella Casa.

Questo evento segnerà profondamente le vite di Cihan e Hikmet, i quali si trovano in una fase cruciale del loro piano per ottenere la custodia legale di Samet e così mettere le mani sulle sue quote azionarie.

Tuttavia, la morte di Samet cambia tutto. Quando Cihan riceve la notizia, sembra che Hikmet perda l’ultimo appiglio che aveva sui suoi nemici. La puntata del 18 novembre vedrà il suo coinvolgimento in una serie di eventi tragici e strategici.

Nel frattempo, Sevilay si fa assumere nell’ufficio dove lavora suo fratello maggiore, Andac, per conoscere meglio la sua vita e pianificare il momento in cui rivelare la sua vera identità. Sevilay, infatti, ha un piano ben preciso e intende utilizzare questa conoscenza per arrivare a un obiettivo che potrebbe sconvolgere la vita di molti.

Nel funerale di Samet, Bunyamin, che ha preso in mano l’organizzazione, cercherà di mantenere la calma, ma le tensioni sono altissime. Esat, arrivato con una strana scorta, attirerà immediatamente l’attenzione. Mentre Halil, che ha già mostrato la sua natura complessa e ambigua, annuncerà il suo amore per Hikmet. La donna, tuttavia, non sembra affatto interessata ai sentimenti di Halil, determinata più che mai a distruggere Tahsin e gli Sansalan.

Nel corso dell’episodio del 18 novembre, Sumru vivrà un altro momento di grande turbolenza. Dopo aver lasciato Tahsin, percependo che lui inizia a credere alle bugie di Halil, si rifugia a Konya, dove cerca di ricostruire una parte della sua vita lontano dal caos. La sua decisione di fuggire da Tahsin e l’incertezza sul suo futuro alimentano ulteriori drammi nella trama de La notte nel cuore.

In parallelo, Nuh cerca di scoprire dove si trovi Sevilay, ma Nazim rifiuta di rivelare informazioni private su di lei, mentre si reca dal medico per scoprire la causa dei suoi svenimenti, aggiungendo un altro strato di mistero alla trama.

Questa puntata del 18 novembre promette di essere una delle più intense, con rivelazioni sorprendenti e nuovi conflitti tra i protagonisti. Tahsin si troverà a dover affrontare i fantasmi del suo passato, mentre le alleanze si sfaldano e nuove minacce prendono forma.

Quando va in onda e quante puntate ha

Lette nel dettaglio tutte le anticipazioni de La notte nel cuore in vista dell’attesissima puntata di martedì 18 novembre, vediamo anche quante puntate ha la serie turca?

In Turchia sappiamo che sono andati in onda 34 episodi per la prima stagione. In Italia al momento siamo a quota 100 puntate.

Quando va in onda La notte nel cuore in televisione? Per ora Mediaset manterrà il martedì e la domenica come giornate di messa in onda, in prima serata su Canale 5.

Invece se volete sapere dov’è girata La notte nel cuore possiamo dire che l’ambientazione è in Cappadocia, tra Göreme, Ürgüp, Ortahisar e la fortezza Ortahisar Kalesi.

Dove e come vedere La notte nel cuore in TV e streaming

La notte nel cuore dove e come vederla TV che in streaming? Su Canale 5 e Mediaset Infinity si può seguire ai giorni e orari indicati.

Nella piattaforma si possono anche recuperare le puntate precedenti oltre a vedere in diretta il tutto.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.