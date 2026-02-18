Secondo le ultime voci di corridoio, tra Francesco Totti e Noemi Bocchi sarebbe scoppiata un’improvvisa crisi. La presunta causa? Il Grande Fratello!

Cosa starebbe accadendo tra Totti e Noemi Bocchi

Nelle ultime ore a tornare al centro del gossip e della cronaca rosa sono stati Francesco Totti e Noemi Bocchi. La coppia, insieme dal 2022, stando alle voci di corridoio starebbe vivendo un momento di crisi e in rete sono emerse le prime indiscrezioni su quello che sarebbe accaduto.

Stando a quanto si mormora, una delle cause che avrebbero causato le presunte tensioni tra l’ex Capitano della Roma e la sua compagna sarebbe la nuova edizione del Grande Fratello. Come è noto, il reality show tornerà in onda su Canale 5 a marzo e vedrà la conduzione di Ilary Blasi, ex moglie del calciatore. Ma cosa c’entra la coppia con la celebre trasmissione? A rivelarlo è Deianira Marzano.

Stando a quanto fa sapere l’esperta di gossip, Totti e Noemi Bocchi avrebbero discusso perché proprio Francesco desidererebbe prendere parte al programma come concorrente, con l’intento di “divertirsi un po’”. L’idea tuttavia non avrebbe fatto piacere alla Bocchi e a quel punto, secondo le indiscrezioni, sarebbero esplose le tensioni.

Come Noemi ha reagito ai gossip

Le voci di presunta crisi tra Totti e Noemi si sono fatte via via sempre più insistenti. Nelle ultime ore però a intervenire sui social è stata la Bocchi, che con una storia sembrerebbe aver messo fine al chiacchiericcio.

L’organizzatrice di eventi ha infatti pubblicato uno scatto in cui si nota chiaramente una scatolina di Cartier, che con ogni probabilità custodisce un anello al suo interno. Per i più, il gesto di Noemi metterebbe fine ai pettegolezzi e allontanerebbe le voci di presunta crisi con Francesco una volta per tutte.

