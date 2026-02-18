Durante il concerto di Bad Bunny tra i presenti anche Wanda Nara che si è mostrata particolarmente scatenata. Tra il cantante e la showgirl si è notata una certa intesa che ha fatto esplodere il gossip, ma….

Wanda Nara scatenata al concerto di Bad Bunny

Il gossip non dorme mai e ora grande protagonista è nuovamente Wanda Nara. La showgirl ha preso parte al concerto di Bad Bunny. Da migliaia di presenti l’ex di Mauro Icardi è stata immortalata vicina al cantante portoricano e questo ha fatto esplodere i pettegolezzi, nonostante pare che il cuore di lui sia impegnato.

Mentre in tanti stanno facendo a gara per accaparrarsi un biglietto (che sono già sold out) e vorrebbero riuscire ad ottenere un posto per vederlo live. Accanto al cantante però è comparsa anche Wanda Nara tra i vip presenti. In Argentina, al Monumental Stadium di Buenos Aires.

Davanti a 80mila spettatori, l’influencer ha ballato una delle hit del cantante Titì me preguntò, accanto a lui. Con un look casual e un drink in mano, ha danzato accanto all’artista. Pare sia stata evidente l’intesa, che ha scatenato l’ovazione dello stadio.

Cuore impegnato per Bad Bunny?

Qualcuno ha dunque iniziato a ipotizzare una ipotetica vicinanza tra loro, ma non c’è alcun legame romantico.

Bad Bunny, infatti, recentemente è stato avvistato in compagnia di Gabriela Berlingeri, la donna che per tanto tempo è stata al suo fianco prima del flirt con Kendall Jenner.

La coppia sui social si è mostrata piuttosto serena e sorridente dopo il legame nato nel 2017. Dunque nessun flirt con Wanda Nara!

