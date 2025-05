Come il ristorante Osteria della Capra unisce gastronomia e arte nel cuore di Barco di Bibbiano: tutto sul locale

Nel cuore di Barco di Bibbiano, il ristorante Osteria della Capra si distingue non solo per la sua eccellenza culinaria, ma anche per il suo legame con l’arte e la tradizione. Frequentato dal celebre liutaio Wandrè, il ristorante ospita alcune delle sue opere, tra cui una che recita:

“Meglio nascere zucca e morire tortello che viceversa”.

Questa frase incarna la filosofia del locale, che parte dalle radici per evolversi in qualcosa di straordinario.

Agata Lanzi, una delle menti dietro la trasformazione del ristorante, spiega:

“Abbiamo voluto trasformare il locale in un ristorante di livello, dove ogni dettaglio è pensato per offrire un’esperienza unica”.

Il ristorante è gestito da Angela e Romana dal 1987 e, insieme ad Agata, hanno saputo trasformare una semplice osteria in un punto di riferimento per la ristorazione di qualità.

Il locale è anche un crocevia di cultura e arte. Le opere di Wandrè arricchiscono l’ambiente, dialogando con la filosofia del locale di trasformare la tradizione in qualcosa di emozionante.

“Vogliamo che il Ristorante Osteria della Capra sia un luogo dove storie, arte e sapori si intrecciano, creando un’esperienza unica per chiunque ci scelga”, afferma Agata.

Nonostante le sfide economiche, il settore della ristorazione in Italia ha visto una crescita del fatturato dello 0,7% nel 2024, dimostrando la resilienza e l’adattabilità di realtà come l’Osteria della Capra. Il valore aggiunto del settore nel 2023 è stato di oltre 54 miliardi di euro, sottolineando l’importanza della ristorazione nell’economia italiana.

Il ristorante si impegna anche socialmente, sostenendo progetti come il Punto Viola e iniziative per la prevenzione del tumore al seno.

“La tradizione resta il nostro punto di partenza, ma oggi la nostra proposta è dedicata a chi cerca qualcosa di più: una cucina raffinata, un luogo di incontro e ispirazione”, racconta Agata.

Il Ristorante Osteria della Capra continuerà a essere un punto di riferimento per la cultura, l’arte e l’alta cucina, con eventi e collaborazioni che consolidano il suo ruolo nel panorama della ristorazione.