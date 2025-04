Stefano De Martino conquista anche Renzo Arbore, che spende importanti parole per il conduttore di Affari Tuoi

Nel corso di una recente intervista Renzo Arbore parla di Stefano De Martino e spende importanti dichiarazioni per il conduttore di Affari Tuoi.

Le parole di Renzo Arbore su Stefano De Martino

In questi mesi il nome di Stefano De Martino è finito sulla bocca di tutti. Il conduttore partenopeo infatti, dopo aver assunto il comando della nuova edizione di Affari Tuoi, è diventato uno dei volti del momento e senza dubbio a oggi è uno dei presentatori più amati e seguiti della televisione italiana. Sera dopo sera infatti Stefano ha contribuito al successo del game show, che sta registrando ascolti da capogiro. Allo stesso tempo De Martino ha fatto uno splendido lavoro anche con Stasera tutto è possibile, che ha raggiunto numeri più che soddisfacenti. In queste ore intanto è accaduto qualcosa di inaspettato, che coinvolge proprio il conduttore. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Non tutti sanno che da sempre Stefano De Martino ha una grande ammirazione per Renzo Arbore. Proprio il cantautore, nel corso di una recente intervista con gli amici di Superguidatv, ha menzionato il presentatore, spendendo bellissime e importanti parole nei suoi confronti. Queste le dichiarazioni di Arbore, che naturalmente non sono passate inosservate:

“Stefano è veramente bravo, è una grande conquista da parte della RAI, merita tutto il successo che ha. Un grande successo di tutti i tipi, anche perché è un artista completo, serio. Lui ha cominciato dicendo che è un mio ammiratore, lo dice sempre e io lo sento. Quando posso lo incoraggio. Quindi viva Stefano De Martino”.

Insomma Stefano De Martino è riuscito a conquistare anche Renzo Arbore e di certo questo per lui è un traguardo importantissimo. Il conduttore nel mentre sta anche lavorando a un nuovo programma Rai, che debutterà prossimamente, e di certo anche stavolta le aspettative non verranno deluse.