Ieri durante il daytime di Amici 24 abbiamo visto la crisi di Nicolò nel post puntata: “Non penso di essere essenziale ma di passaggio”, ha detto il cantante di Anna Pettinelli piuttosto deluso.

Amici 24, Nicolò va in crisi dopo la puntata

Come ogni lunedì che si rispetti dopo la puntata del Serale di Amici 24 (stavolta è uscita Chiamamifaro), i ragazzi si sono ritrovati a commentare quanto accaduto poche ore prima. Tra un pensiero e un altro, Nicolò è sembrato piuttosto abbattuto e sconsolato.

Luca Zanforlin ha voluto vederci chiaro e gli ha chiesto spiegazioni. Dopo aver notato Nicolò un po’ sottotono in queste puntate gli ha domandato cosa avesse e il perché di questo atteggiamento. A quel punto il cantante dopo un amaro sorriso, si è confidato con l’autore e con i suoi compagni, spiegando meglio cosa lo porti ad avere questo stato d’animo:

“Forse è la prima volta che lo dico davvero ad alta voce. è una percezione mia, forse sbagliata. Penso di essere quello che riceve meno stima a livello artistico. Come se non avesse stima. Mi sono stufata di essere il bravo ragazzo con la bella voce. Mi spiace che una mia esibizione non rimane mai”.

Così Zanforlin ha domandato al cantante di Amici 24 se parlasse di sé a livello artistico o come persona: “Non penso di essere essenziale, ma di essere di passaggio”, ha concluso.

Nicolò si confida con i compagni in casetta #Amici24 pic.twitter.com/lxdTH7Lyjg — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 14, 2025

I suoi compagni di Amici 24 (da Senza Cri a TrigNo e Francesca) non si sono detti d’accordo con le sue parole e hanno così provato a rassicurare Nicolò. Tutti sono ben consapevoli che il ragazzo abbia un carattere molto riservato e chiuso e magari dovrebbe tirare fuori di più ciò che sente, ma non per questo pensano che lui non sia un elemento valido o che una sua esibizione passi in sordina.

Dopo queste parole Nicolò ha ricevuto anche l’affetto da parte del pubblico social che, a modo proprio, gli ha mostrato vicinanza.