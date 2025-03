“Stonato, terrificante, il canto non è la sua dote principale”, Rudy Zerbi durante il daytime di oggi di Amici 24 ha rivolto una serie di critiche a TrigNo. L’allievo per tale ragione è sbottato e ha così replicato all’insegnate.

Zerbi critica TrigNo, che sbotta

Conclusa l’ultima puntata del pomeridiano di Amici 24 si sono formate le squadre del Serale. Durante l’incontro del team guidato da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi non è mancata qualche critica. L’insegnante di canto per esempio ha avuto qualcosa da ridire su Senza Cri e TrigNo e quest’ultimo in particolare non sembra averla presa granché bene.

“Senza Cri la trovo drammatica, teatrale, spesso triste. Questo me la rende stucchevole”, ha esordito Zerbi su Senza Cri che non si è detta per nulla d’accordo con le sue parole. Il professore ha poi rincarato la dose con TrigNo:

“Lui è un terno al lotto terrificante. Terrificante nel senso che è veramente un problema perché ne prende una su dieci. Sicuramente non è il canto la sua dote principale, ma se sostenuto da altro sapete che io non sono interessato alla perfezione della nota. Però dev’esserci dell’altro e se mancano entrambe le cose… Purtroppo molto spesso c’è il nulla e in una fase come il Serale la volta in cui ti va male, e con lui è molto probabile, sei spacciato. Ho dubbi sulla sua potenziale tenuta”, ha concluso Zerbi a proposito di TrigNo.

Successivamente tutti i compagni hanno espresso il loro pensiero e lo stesso allievo ha potuto commentare queste parole. La reazione del cantante non si è fatta attendere:

“Per Rudy Zerbi ho un set di cotton fioc. Dato dice che in realtà non vede mi sono dimenticato gli occhiali, ma glieli compro. Sul fatto che sono altalenante sì, ci sta. Perché non mi sono mai approcciato a delle cover prima di entrare qui e ci sta che su 22 puntate bene in una e male in un’altra. Non avendo scritto io le canzoni sono distanti da me, quindi mi devo avvicinare io”.

TRIGNO reagisce così ai commenti del prof Zerbi #Amici24 pic.twitter.com/fJI7SWQ75G — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 13, 2025

Stufo di ricevere critiche da Zerbi, TrigNo ha aggiunto: “È andato avanti tutto il tempo a dire che stono. Poi arriva Giorgia che è la Dea dell’intonazione e mi dice che sono intonato. Quindi un pacchetto di cotton fioc”.

Come deciderà di rispondere ora il prof?