Cosa sapere per difendersi tra nuove regole, vecchi raggiri e prefissi che insospettiscono

Sempre più italiani trovano numeri stranieri sul registro chiamate e spesso la sorpresa lascia spazio al sospetto, perché quei prefissi internazionali suggeriscono strategie elusive e obiettivi poco limpidi.

Il fenomeno coinvolge soprattutto numerazioni con prefissi +44 dal Regno Unito, +46 dalla Svezia, +40 dalla Romania e +34 dalla Spagna, ormai ricorrenti nelle cronache delle segnalazioni.

Le società di telemarketing trasferiscono i loro server all’estero per aggirare le restrizioni italiane, cercando contatti più rapidi e controlli meno severi che favoriscono campagne aggressive.

I truffatori sfruttano gli stessi canali per lanciare richieste insistenti o creare ansia, puntando su utenti poco informati che reagiscono istintivamente a chiamate inattese dall’estero.

Il filtro dell’Agcom

L’entrata in vigore del filtro “anti-spoofing”, voluto dall’Agcom per bloccare numeri falsificati, ha spinto i call center illegali a intensificare l’uso di linee straniere autentiche.

Il risultato appare paradossale perché, pur limitando la manipolazione dei numeri italiani, la misura ha favorito l’aumento di contatti internazionali che spesso nascondono raggiri più complessi.

Alcuni operatori raccontano, in via confidenziale, che gruppi organizzati avrebbero spostato intere infrastrutture tecnologiche fuori dall’Italia per evitare blocchi automatici sempre più efficienti.

Gli esperti suggeriscono di non rispondere a numeri sconosciuti dall’estero, perché una semplice richiamata potrebbe attivare tariffe elevate o autorizzare azioni intrusive.

La prudenza diventa indispensabile quando la voce dall’altra parte propone investimenti rapidi, verifica dati bancari o offre premi, poiché questi segnali indicano truffe in corso.

Informarsi e segnalare i numeri sospetti ai canali ufficiali rappresenta il modo più efficace per limitare il fenomeno e aiutare le autorità a tracciare attività illecite.

In un panorama dove le tecniche cambiano velocemente, conoscere i rischi permette agli utenti di reagire con lucidità e difendere la propria sicurezza digitale quotidiana.

Dario Lessa