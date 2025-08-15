Il meeting Trump-Putin in Alaska sarà trasmesso in diretta: ecco dove e quando

Oggi alle 21:30 (ora italiana) si tiene in Alaska l’atteso incontro tra Trump e Putin per discutere la fine della guerra in Ucraina. Tutti i principali canali Rai e Mediaset trasmetteranno speciali in diretta, con collegamenti e approfondimenti. Il vertice sarà visibile anche in streaming. Ecco tutti i dettagli…

A che ora e dove seguire l’incontro Trump-Putin

Dopo oltre tre anni di guerra in Ucraina e a nove mesi dalla nuova elezione di Donald Trump alla Casa Bianca, oggi si terrà un atteso meeting tra il Presidente degli Stati Uniti e Vladimir Putin. L’incontro Trump-Putin si svolgerà in una base militare americana, situata a circa 10 km da Anchorage, in Alaska.

Il vertice, in programma per le 21:30 (ora italiana), sarà un momento cruciale per discutere non solo della fine del conflitto ucraino, ma anche di altre tensioni internazionali.

Un evento di tale portata non poteva che attirare l’attenzione dei principali media: quindi vi diciamo dove vedere il meeting Trump-Putin in TV e online.

La programmazione Rai per seguire il meeting Trump-Putin

Rai 1 trasmetterà due edizioni speciali del TG 1 : la prima in onda dalle 23:30 alle 00:30 , e la seconda il 16 agosto dalle 7:00 alle 8:00 . Conduce Oliviero Bergamini , affiancato da ospiti e collegamenti dagli Stati Uniti, dall’Alaska e da Kyiv.

trasmetterà due edizioni speciali del : la prima in onda dalle , e la seconda il dalle . Conduce , affiancato da ospiti e collegamenti dagli Stati Uniti, dall’Alaska e da Kyiv. Rai 2 ripropone TG2 Post con Monica Giandotti in uno speciale dedicato all’incontro. Il giorno successivo, dalle 10:10 alle 11:00 , uno speciale condotto da Annalisa Fantilli con collegamenti da Mosca, Berlino, New York e Bruxelles.

ripropone con in uno speciale dedicato all’incontro. Il giorno successivo, dalle , uno speciale condotto da con collegamenti da Mosca, Berlino, New York e Bruxelles. Anche Rai 3 seguirà il summit con uno speciale del TG3 in onda il 16 agosto dalle 11:05 alle 12:00 , con aggiornamenti in tempo reale.

seguirà il summit con uno speciale del TG3 in onda il , con aggiornamenti in tempo reale. RaiNews24 garantirà una copertura continua, con dirette, collegamenti e servizi anche durante la notte. Il vertice sarà visibile in live streaming anche su RaiNews.it, inclusa la conferenza stampa integrale.

Dove vedere l’incontro Trump-Putin su Mediaset

Rete 4 aprirà la serata con 4 di Sera e uno speciale intitolato L’incontro Trump-Putin , condotto da Costanza Calabrese e Giuseppe Brindisi.

aprirà la serata con e uno speciale intitolato , condotto da e La mattina del 16 agosto, Canale 5 proporrà uno Speciale TG5 dalle 8:45 alle 10:00, seguito da uno Speciale TG4 intitolato Disgelo in Alaska, in onda dalle 10:00 alle 12:00 con Stefania Cavallaro.

Per chi si chiede dove seguire l’incontro Trump-Putin, la risposta è chiara: dalla prima serata del 15 agosto e per tutta la giornata del 16, sarà possibile seguire il meeting in diretta TV e streaming su Rai e Mediaset, con copertura ampia e approfondita.