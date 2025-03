In seconda puntata ad Amici 24, Emanuel Lo ha dato dello spettacolo! Durante il guanto prof, il coreografo del talent show del team Cucca-Lo ha realizzato un ballo sulle note di SexyBack. E il risultato? Semplicemente straordinario!

L’esibizione di Emanuel Lo ad Amici 24

Puntata scoppiettante questa sera ad Amici 24. Oltre alle sfide degli allievi, sempre molto interessanti tra canto e ballo, ad attirare l’attenzione lo sono anche quelle tra insegnanti. E stasera tutti gli occhi erano puntati sul ballo di Emanuel Lo!

Il famoso guanto prof è tornato nuovamente di moda ad Amici 24 ed Emanuel Lo ha mostrato, semmai ce ne fosse bisogno, di che pasta è fatto. Il docente del talent show di Canale 5, dopo la straordinaria prova della collega Lorella Cuccarini la scorsa settimana, non ha voluto di certo deludere le aspettative. Specie perché stavolta il tema era dedicato alla sensualità! E ha voluto quindi mettersi alla prova contro Rudy Zerbi e il duo formato da Anna Pettinelli e Deborah Lettieri.

Così durante questi giorni si è a lungo preparato per portare in scena uno spettacolo degno di essere chiamato tale. E il risultato è davvero degno di nota! Emanuel Lo ad Amici 24 ha ballato sulle note di SexyBack.

Al termine della performance ad Amici 24 non sono mancati i commenti a caldo da parte della giuria e dei suoi colleghi, che si sono complimentati con lui per la bravura e il talento espresso.

Lo studio è letteralmente esploso in un applauso per Emanuel Lo che, esattamente come lo scorso anno, ha ottenuto ampi consensi dai fan di Amici 24. Anche sui social l’esibizione è diventata virale e i telespettatori da casa. Si sono davvero sprecati i complimenti per lui, arrivati a raffica sulle piattaforme.

Che dire? Complimenti a Emanuel Lo per questa esibizione!