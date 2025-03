Ad Amici 24 anche gli Zerbi-Cele hanno portato spettacolo durante il guanto di sfida prof! Ad esibirsi Rudy Zerbi nei panni di Magic Mike, ma in versione come dire….rivisitata e non poco!

Rudy Zerbi ad Amici 24 diventa Magic Mike

Stasera Amici 24 con la sua seconda puntata abbiamo assistito alle sfide tra gli allievi rimasti in gioco a contendersi la vittoria finale. Tra i momenti di divertimento, in cui si è avvertita meno la tensione, c’è certamente il guanto prof. E Rudy Zerbi come suo solito non ha deluso le aspettative.

Il professore di canto di Amici 24, così come Deborah Lettieri e Anna Pettinelli ma anche come ed Emanuel Lo, ha studiato la sua esibizione nel corso della settimana. Ma a differenza dei due coreografi ha pensato ovviamente a qualcosa di diverso e più nelle sue corde, come sempre ci ha abituati. Un’esibizione scherzosa, sebbene il tema fosse incentrato sulla sensualità!

E come stupire allora la giuria e il pubblico di Canale 5? Rudy Zerbi ha deciso di vestire i panni del sexy pompiere Magic Mike, sì avete capito bene! Ha scelto il personaggio del celebre film. Questa volta così come Emanuel Lo non ha potuto contare sulla presenza della sua spalla destra, ovvero la maestra Alessandra Celentano. In ogni caso sembra essersela comunque cavata piuttosto bene e ci ha regalato un momento davvero esilarante.

Una performance davvero divertente quella di Rudy Zerbi, che ha scatenato risate in studio e l’ironia del web. Questo perché il prof di canto, travestito come il protagonista del film, ha fatto uno spogliarello ed è stato davvero spassoso! Tra i primi commenti quelli dei tre giudici, che ha giudicato il suo guanto di sfida in maniera simpatica.

Continuate a seguirci nel corso della serata per scoprire tutte le altre esibizioni di questo Serale di Amici 24.