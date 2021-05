1 L’abbandono di Ubaldo Lanzo de L’Isola dei Famosi

Questa edizione non è certo stata priva di problemi. Tra concorrenti che se ne sono andati perché non hanno voluto continuare il percorso su un’altra isola a quelli che hanno avuto problemi di salute. A quest’ultima categoria sembrerebbe che si sia aggiunto anche Ubaldo Lanzo, il quale avrebbe deciso di lasciare L’Isola dei Famosi per sempre. A lanciare la notizia ci ha pensato TVBlog. Al momento non si conoscono molti dettagli circa la sua uscita di scena.

Secondo quanto rivela il profilo ufficiale del reality, su Instagram, molto probabilmente ne sapremo di più questo pomeriggio. Un post, infatti, promette un annuncio molto importante. Non ci resta, quindi, che rimanere sintonizzati su Canale 5 alle ore 16:30 circa. Insomma, non siamo certi che in questa occasione se ne parlerà, ma tutti gli indizi puntano proprio a quello. Mal che vada, infatti, scopriremo del suo destino a partire dalla puntata di venerdì 7 maggio 2021.

Secondo quanto riporta il sito citato poc’anzi, quindi, Ubaldo Lanzo avrebbe abbandonato L’Isola dei Famosi a causa di problemi di salute. Lui non è il primo ad aver lamentato una situazione del genere. Nelle settimane passate, infatti, anche Brando Giorgi ed Elisa Isoardi hanno dovuto fare ritorno in Italia. Entrambi, infatti, hanno lamentato dei problemi agli occhi. Il primo per un distacco della retina e l’altra per qualcosa che le era entrato nell’occhio e aveva cominciato a procurarle grande fastidio.

Il suo ritiro, di conseguenza, significa che ora in nomination rimarranno solo Miryea Stabile, Roberto Ciufoli ed Emanuela Tittocchia. Chi sarà eliminato? Continuate a seguirci per scoprire tutti gli aggiornamenti e le news del caso.